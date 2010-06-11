بسیاری از روستاهای طرقبه شاندیز در محرومیت هستند

حسین محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در این منطقه نیاز به سازمانی جهت مدیریت منطقه و استفاده از قابلیت های ویژه در جهت جذب گردشگر احساس می شده که بتواند نوع نگاه به منطقه را بهبود و از ظرفیت ها و توانایی های آن به خوبی بهره برداری کند که خوشبختانه این امر در دولت عدالت محور نهم و در قالب ارتقاء بخش سابق به شهرستان و راه اندازی فرمانداری محقق گردیده که در واقع رسالت مدیریت شهرستان را دو چندان می نماید.

فرماندار طرقبه شاندیز گفت: در زمینه اجرای پروژه های گردشگری در سطح شهرستان با مشکلاتی مواجه هستیم که مشارکت دادن معتمدین و صاحب نظران در تصمیم گیری ها و انجام طرح ها می تواند بسیاری از مشکلات را مرتع سازد.

محمدزاده با تاکید بر اینکه هر هسته روستایی در این منطقه می تواند کانونی جهت جذب گردشگر باشد، اظهار داشت: در این زمینه شوراهای اسلامی شهر و روستا با سهیم کردن تمامی مردم در اموری که قابلیت پشتیبانی و حمایت را دارند، می توانند موجبات تعالی و ترقی وضعیت مردم را فراهم سازند.

وی خاطرنشان کرد: طرح انتخاب روستای اسوه در استان در حال اجرا است که به دنبال آن یک روستای اسوه بر اساس امکانات محلی و قابلیت های موجود در هر بخش شهرستان انتخاب می شود تا الگویی برای سایر روستاها باشد که در این جهت در سطح شهرستان طرقبه شاندیز نیز امکان سنجی اولیه صورت گرفته و دو روستا از بخش های طرقبه و شاندیز انتخاب شده است.