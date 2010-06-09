رژیم صهیونیستی از لحاظ خشونت طلبی و جنگ افروزی در بدترین وضعیت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، در رتبه بندی کشورها در شاخص جهانی صلح به مواردی همچون امنیت، میزان خشونت، جنگ، گروگانگیری، تجارت سلاح توجه می شود.

بر این اساس، در این رده بندی عراق با توجه به نا امنی موجود در پی حضور اشغالگران آمریکایی در جایگاه آخر (149) قرار گرفته است.

همچنین پاکستان، سودان، افغانستان و سومالی در رتبه های 145 تا 148 قرار دارند. نکته قابل توجه اینکه در رتبه بندی امسال شاخص جهانی صلح که شامل رژیم صهیونیستی هم شده است، در پی تجاوزات مکرر و وحشیانه این رژیم که آخرین آنها جنایت هولناک علیه کاروان آزادی بود در رتبه 145 قرار گرفته است. مسئله ای که بیش از همه باید مورد توجه حامیان غربی این رژیم جعلی قرار بگیرد.