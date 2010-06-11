فراهم شدن زمینه انجام اولویتهای تحقیقاتی از موازی کاری های پژوهشی می کاهد

عبدالحسین دلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: از دانشگاه هایی که علاقمند هستند دانشجویان آنها پایان نامه های خود را در موسسه رازی بگذارنند تقاضا داریم به اولویتهای تحقیقاتی این موسسه توجه داشته باشند و تا حد ممکن، بخشی از فعالیتهای خود را با این امر هماهنگ کنند.

وی ادامه داد: انجام پروژه های تحقیقاتی صاحب اولویت بسیاری از مشکلات تحقیقاتی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی را برطرف می کند و از میزان موازی کاری ها می کاهد که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

این مسئول بیان کرد: موسسه واکسن و سرم سازی اولویتهای تحقیقاتی و فراوانی بسیار مهم و تعیین کننده را دارد که اگر دانشجویان علاقمند به گذراندن پایان نامه دانشجویی در این موسسه به این اولویتها توجه داشته باشند، سطح همکاری ها افزایش می یابد و هر دو طرف می توانند از نتایج مطلوب این امر بهره مند شوند.

تعداد زیادی از دانشجویان پایان نامه های خود را در موسسه رازی می گذرانند

دلیمی عنوان کرد: همواره تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه های مختلف، پایان نامه های خود را در موسسه رازی می گذرانند و از این نظر همکاری مطلوبی میان این مرکز و دانشگاه ها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه، امکانات مورد نیاز تحقیقاتی را در اختیار دانشجویان قرار می دهیم و آنها می توانند بخشی از اثرات نامطلوب ناشی از خلاها و کمبودهای تحقیقاتی موجود در دانشگاه خود را با استفاده از امکانات و تجیهزات موسسه رازی از بین ببرند.

دلیمی افزود: همواره طرحهای تحقیقاتی مشترک با دانشگاه ها انجام می دهیم که این امر به نفع هر دوی ما است و می توانیم خلاهای یکدیگر را به کمک هم رفع کنیم.

تفاهمنامه های همکاری میان موسسه رازی و دانشگاه ها از دیگر همکاری ها است

وی یادآور شد: تفاهمنامه های همکاری میان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و دانشگاه ها و تبادل دانشجو و استاد از دیگر همکاری ها در این خصوص است که امیدواریم تا حد ممکن گسترش داشته باشد.

دلیمی اضافه کرد: چند رشته تحصیلی در موسسه رازی وجود دارد که در خصوص هریک از آنها دانشجو می گیریم که این امر هر سال از طریق کنکور انجام می شود.

وی افزود: در هر رشته تعداد پنج یا شش نفر پذیرفته می شود و موسسه رازی هزینه های دانشجو را تامین می کند و پس از پایان دوره به وی مدرک می دهد.

دو رشته تحصیلی در موسسه رازی دانشجوی کارشناسی ارشد می گیرد

این مسئول خاطرنشان کرد: این دو رشته، "میکروب شناسی" و "ویروس شناسی" است و مربوط به دوره کارشناسی ارشد می شود.