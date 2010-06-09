45 دوره تخصصی قرآن در اردبیل برگزار شد

حجت‌ الاسلام عزیز صابر، روز چهارسنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل با بیان این مطلب اظهار داشت: این دوره‌ها در راستای اجرای طرح تربیت کادر متخصص قرآن کریم و تربیت نیروی آموزشی برگزار شده است.

وی تربیت معلم قرآن کریم سطح یک با 11 دوره، تربیت معلم مفاهیم قرآن کریم سطح یک با شش دوره تخصصی و تربیت معلم قرائت قرآن کریم سطح دو با چهار دوره را از جمله این دوره‌های تخصصی عنوان کرد.

مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان افزود: تربیت معلم ممتحن قرائت قرآن سطح دو با دو دوره، تربیت معلم صوت و لحن قرآن کریم دو دوره و آموزشیاری رو خوانی و روانخوانی قرآن کریم با 20 دوره از دیگر دوره های تخصصی برگزار شده در این استان بوده است.

وی خاطر نشان کرد: در این دوره‌ها بیش از 890 نفر آموزشهای لازم را فرا گرفته اند و در پایان هر دوره نیز گواهینامه رسمی به شرکت کنندگان صادر شده است.

صابر در پایان نشر، ترویج و گسترش مفاهیم انسان‌ساز کلام‌الله مجید و تحقق اهداف عالیه قرآن را از مهمترین اهداف دارالقرآن الکریم استان اردبیل در سال جاری عنوان کرد.

