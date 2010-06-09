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۱۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

45 دوره تخصصی قرآن در اردبیل برگزار شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل از برگزاری بیش از 45 دوره تخصصی قرآنی در طول سال گذشته در این استان خبر داد.

حجت‌ الاسلام عزیز صابر، روز چهارسنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل با بیان این مطلب اظهار داشت: این دوره‌ها در راستای اجرای طرح تربیت کادر متخصص قرآن کریم و تربیت نیروی آموزشی برگزار شده است.

وی تربیت معلم قرآن کریم سطح یک با 11 دوره، تربیت معلم مفاهیم قرآن کریم سطح یک با شش دوره تخصصی و تربیت معلم قرائت قرآن کریم سطح دو با چهار دوره را از جمله این دوره‌های تخصصی عنوان کرد.

مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان افزود: تربیت معلم ممتحن قرائت قرآن سطح دو با دو دوره، تربیت معلم صوت و لحن قرآن کریم دو دوره و آموزشیاری رو خوانی و روانخوانی قرآن کریم با 20 دوره از دیگر دوره های تخصصی برگزار شده در این استان بوده است.

وی خاطر نشان کرد: در این دوره‌ها بیش از 890 نفر آموزشهای لازم را فرا گرفته اند و در پایان هر دوره نیز گواهینامه رسمی به شرکت کنندگان صادر شده است.

صابر در پایان نشر، ترویج و گسترش مفاهیم انسان‌ساز کلام‌الله مجید و تحقق اهداف عالیه قرآن را از مهمترین اهداف دارالقرآن الکریم استان اردبیل در سال جاری عنوان کرد.
 

کد مطلب 1097898

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