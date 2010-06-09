استقرار کمیته متناظر تدوین استاندارد سنگ ایران در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمدرضا واعظی پور ظهر چهارشنبه در جلسه نشست اعضای هیئت موسس کمیته متناظر تدوین استاندارد های سنگ ایران در محل سالن اجتماعات صنایع و معادن استان لرستان اظهار داشت: چهارمین کمیته متناظر تدوین استاندارد های کشور با عنوان کمیته متناظر سنگ ایران در این استان استقرار یافت.

وی با بیان اشاره به اعضای کمیته متناظر تدوین استاندارد سنگ ایران، خاطرنشان کرد: تولید کنندگان، توزیع کنندگان، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی مربوطه، مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی از جمله اعضای این کمیته در استان لرستان هستند.

مدیر کل سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان یادآور شد: دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، تشکلهای تخصصی، ارائه دهندگان خدمات مهندسی و مشاوره ای، موسسات ارزیابی انطباق، کارشناسان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور و ... از دیگر اعضای این کمیته محسوب می شوند.

واعظی پور با بیان اینکه کمیته تدوین استاندارد سنگ کشور دارای کمیته های مختلفی است، عنوان کرد: کمیته فنی متناظر، کمیته ملی، کمیته فنی، کمیته فرعی و هیئت فنی از جمله کمیته های فعال در این زمینه هستند.

وی با تاکید بر اینکه با وجود پتانسیل ها و ذخائر سنگ و معادن در لرستان این کمیته در این استان مستقر شده است، یادآور شد: تدوین استانداردهای فضاهای آموزش، مدیریت بحران و فضاهای خوابگاهی از دیگر استانداردهایی است که در لرستان تدوین خواهند شد.

در پایان این نشست با رای گیری در میان اعضای این کمیته آقای بهاروند به عنوان رئیس کمیته متناظر تدوین استاندارد سنگ ایران، آقای چراغی به عنوان نایب رئیس و آقای رفتاری نیز به عنوان دبیر این کمیته توسط اعضا انتخاب شدند.

استان لرستان با توجه به منابع غنی سنگ به خصوص سنگ‌های تزئینی و نما در منطقه، اغلب در زمینه سرمایه‌گذاری در راستای فرآوری انواع سنگهای تزئینی، ساختمانی و مواد کانی غیرفلزی استانی مستعد است.

بیشتر معادن استان لرستان به سنگهای نما و تزئینی اختصاص دارد به طوریکه با داشتن حدود یک چهارم ذخایر سنگهای تزئینی کشور حائز رتبه اول در این زمینه است.

تولیدات سنگ لرستان 22 درصد تولیدات کشور و سه درصد تولید جهانی است. از انواع معادن این استان می توان به سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ چینی، فروسیلیس، فلدسپات، تالک، نمک و سنگ لاشه پالون اشاره کرد.

هم اکنون لرستان بعد از اصفهان به لحاظ میزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و سالانه حدود سه میلیون تن انواع سنگ تزئینی و ساختمانی از معادن این استان استخراج می شود که بخشی از آن در استان، بخشی در بازارهای داخلی و حدود 200 هزار تن آن در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرق مصرف می شود.