میراث معنوی را باید ازخرافات مصون داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تعریف یونسکو ، میراث شفاهی و معنوی ، مجموعه آفرینشهای سنتی یک جامعه فرهنگی است که توسط یک گروه یا افراد بیان می شود و بازتابی از انتظارات جامعه و هویت فرهنگی و اجتماعی آن است . هنجارها و ارزشهایی که به صورت شفاهی یا از روی تقلید انتقال می یابد خود ، شامل زبان، ادبیات، موسیقی ، بازیها، اسطوره ها، آیینها و مناسک ، آداب و رسوم ، صنایع دستی ، معماری و سایر هنرها است .

تنوع فرهنگی و وجود قومیتهای مختلف در ایران باعث شده کشور ما به گنجینه گرانبهایی از میراث مادی و معنوی تبدیل شود که می تواند جذابیتهای فراوان جهانی داشته باشد .

ملک محمدی: میراث معنوی ایران عامل عزت و اقتدار است

حجت الاسلام حسن ملک محمدی عضو هیئت رئیس کمیته فرهنگی و گردشگری مجلس به بهانه روز جهانی صنایع دستی در گفتگو با خبرنگار مهر میراث معنوی را عامل بقا و دوام روح میراث فرهنگی و حقیقت آن دانست و بر حفظ و نگهداری میراث معنوی تأکید کرد.

وی افزود: اساسا عامل افتخار، اقتدار، عزت و عظمت ملت ایران میراثهای معنوی است و این ویژگی وجه تمایز ایران با سایر کشورهای جهان است.

حجت الاسلام ملک محمدی با اشاره به اینکه اخیرا شاهد ثبت نمونه هایی از میراث معنوی بوده‌ایم، گفت: امیدوارم با گسترش ثبت میراث فرهنگی در احیای ارزشهای دینی و آرمانهای امام خمینی(ره) قدمهای مؤثری برداریم.

وی اظهار داشت: به عنوان عضو هیئت رئیسه کمیته میراث فرهنگی و جهانگردی آمادگی همکاری همه جانبه مجلس را در این امر اعلام کرده و امیدوارم معاون رئیس جمهور و مسئولان سازمان میراث فرهنگی از همه فرصتها و ظرفیتها در سطح میراث معنوی کشور استفاده کرده و ما نیز در کمیسیون فرهنگی از آنها حمایت می کنیم. هرگاه از طرف دولت لایحه ای ارائه شود ما با فوریت بررسی کرده و تشریفات قانونی را به سرعت انجام می دهیم.

ابطحی: میراث معنوی را از خرافات مصون بداریم



سید محمد جواد ابطحی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بزرگترین افتخاری که کشور ما در منطقه خاورمیانه و به نوعی در جهان دارد بحث میراث معنوی است.

وی افزود: میراث مادی هم به علت داشتن و حکایت کردن از میراث معنوی از اهمیت برخوردار است، برای مثال پیام منشور کوروش اهمیت این میراث فرهنگی را بیشتر جلوه می دهد و نشان می دهد که فرهنگ ایران دارای چه ویژگی هایی بوده و در زمانی که بحث حقوق بشر مطرح نبوده این ملت چگونه طلایه دار حقوق بشر بوده است.

سید محمد جواد ابطحی با اشاره به مصادره مفاخر ایرانی از سوی کشورهای مختلف اظهار داشت: باید در بین مسئولان و نمایندگان مجلس حساسیت ویژه ای ایجاد شود تا مفاخر خود را حفظ کنیم تا این پرسش در ذهن بسیاری مطرح شود که چرا ما برای مفاخر خود بزرگداشت برگزار نکرده و سایر کشورها به منظور مصادره این مفاخر ایران چنین بزرگداشتهایی برگزار می کنند.

وی همچنین تصریج کرد: امام خمینی(ره) نیز به کرات روی میراث معنوی تأکید کرده و در نامه امام به گورباچوف به تاریخ میراث معنوی ایران اشاره شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین مسئله تحریف و خرافات را در رابطه با میراث معنوی مورد تأکید قرار داد و گفت اگر از ورود انحرافات و خرافات به میراث معنوی جلوگیری نکنیم، دیگر نمی توان به داشتن این میراث معنوی افتخار کرد.