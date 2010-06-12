دشمنی در قامت برندهای اقتصادی/ با شرکتهای صهیونیستی آشنا شویم

به گزارش خبرگزاری مهر، نظام سرمایه داری غرب شرکت های وابسته به صهیونیست ها را میدان دار اقتصاد جهانی کرده و دولت ها را به جیره خوار این شرکتها مبدل ساخته است. به گونه ای که دول سلطه جو قادر به تصمیم گیری درباره هیچ مسئله ای بدون مجوز آنها نبوده و این نفوذ حتی به مسائل اجتماعی و فرهنگی مردم این کشورها نیز سایه انداخته است.



بی شک با شناسایی و معرفی این شرکت ها که در واقع پایه های نظام صهیونیستی در جهان و سرزمین های اشغالی هستند می توان ، پاشنه آشیل دشمن را مشخص کرده و با هدف گیری درست مسلمانان و آزادیخواهان جهان با تحریم این کالاها این رژیم جعلی را زمین گیر کرد.



بحث تحریم کالاهای شرکت های وابسته و حامی صهیونیست ها خیلی پیشتر از سوی مردم جای جای جهان به صورت عملی دنبال می شد ولی پس از تاکیدات مستقیم امام راحل و مقام معظم رهبری درباره تحریم اقتصادی صهیونیسم که بر گرفته از تعالیم الهی است این وظیفه برهمه مسلمانان به لحاظ دینی وغیر مسلمانان به لحاظ انسانی فرض بوده واز همین رو نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه در مصوبه ای ابعاد مختلف آن را قانونی کردند.



بر اساس این طرح دو فوریتی وزارت امور خارجه موظف به ارائه طرح تحریم کالاهای رژیم اشغالگر قدس در بیانیه ها و قطعنامه های سازمانها و نهادهای بین المللی می شود.



همچنین براساس این طرح کمیته تخصصی مرکب از وزارتخانه های امورخارجه، اموراقتصادی و دارایی،بازرگانی، اطلاعات ، نفت، بانک مرکزی و سازمان صدا و سیما تشکیل و لیست کامل شرکت ها و موسسات و کمپانی های صهیونیست در سطح جهانی و فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تحریم را به صورت شفاف ظرف دو ماه از تصویب این قانون ارائه و به صورت سالیانه و یا حسب ضرورت به روز رسانی می کند.



نمایندگان در بخش دیگراین طرح سازمان صدا وسیما را موظف کردند طبق لیست ارائه شده توسط کمیته تخصصی موضوع تبصره یک از تبلیغ هر نوع کالای شرکت های صهیونیستی خودداری کند.



- فرهنگ مقاومت



جمهوری اسلامی ایران بدون تردید ایده جدیدی در مقابله با دشمنان خود به جهانیان ارائه کرده است که با همین ایده لبنان و مردم مظلوم فلسطین در دو جنگ پیاپی با رژیم صهیونیستی توفیقات بزرگی را کسب کرده اند. مبارزه با اسلحه مقاومت رویکردی است که به تجربه ثابت شده است راه به شکست نداشته و دشمن را با هر میزان از قدرت و توان زمین گیر می کند.

دفاع و مقاومت 8 ساله رزمندگان اسلام و پیروزی نهایی آنها در مقابل با طیف وسیعی از ابر قدرت و کشورهای کوچک و بزرگ منطقه این ایده را وجهه جهانی داد و با تمسک به همین روش حزب الله در لبنان ، حماس در غزه و تمامی آزادیخواهان در جهان مقابل جبهه فزون طلب و سلطه جو پیروز شده و می شوند.



فرهنگ مقاومت اما منحصر به ابعاد نظامی نبوده و در تمامی عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کاربرد دارد .شاید بتوان تحریم کالاهای شرکت های صهیونیستی را نوعی مقاومت اقتصادی دانست که به رغم نیاز به برخی از آنها با امساک از خرید این کالاها می توان وارد فاز دفاعی از حریم امت اسلامی شد و به وافع همانند رزمنده ای در جبهه جنگ به جهاد با دشمنان برخواست. این استراتژی پر واضح است که میتواند به کابوسی تلخ برای صهیونسم مبدل شده و آن را با شبه اضمحلال روبرو کند .



- کدام شرکت با چه برندی

اما همانگونه که در مصوبه مجلس درباره تحریم کالاهای صهیونیستی مورد توجه قرار گرفته است باید نسبت به شناسایی دقیق این شرکت ها و درجه نزدیکی و حمایت آنها از این رژیم شناخت کاملی کسب کرد و سپس همانند میدان جنگ به مقابله با شگرد های اقتصادی آنها پرداخت. ولی آنچه که تا کنون از مراجع مختلف بازگو شده است برخی از شرکت های مشهور بین المللی به طور آشکار حمایت های بی دریغی از رژیم صهیونیستی در مقاطع مختلف داشته اند.

از جمله این شرکت ها می توان به کوکا کولا، نستله ، اورئال ، سارالی ، آی بی ام ، تیم برلن ، چیکو ، پپسی ، مک دونالد ، گالکسی ، آریل و هوگو اشاره کرد اما بالطبع شرکت های حامی این رژیم طیف گسترده ای از فعالان اقتصادی در جهان را شامل می شود که با شناخت و انعکاس نام این بازوهای مالی صهیونیسم به مردم جهان می توان با تحریم کالاهای آن ضربه مهلکی بر پیکره نحیف و بی ثبات این رژیم وارد کرد.