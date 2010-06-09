28 میلیارد ریال جهت عمران و آبادانی بقاع متبرکه قم هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام غلامرضا ناظمی قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه نظارت ستادی برنامه‌های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به اقدامات انجام شده توسط این اداره کل در سال گذشته بیان داشت: طی سال گذشته بقاع متبرکه استان 29 میلیارد و 860 میلیون ریال درآمد داشته‌اند که بیش از 28 میلیارد ریال از این اعتبار صرف هزینه‌های عمرانی و فرهنگی در بقاع متبرکه شده است.



وی بیان داشت: بقاع متبرکه استان دارای 9 مدیر داخلی است که به صورت افتخاری تمامی کارهای را انجام داده و خدمات‌رسانی می‌کنند.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم وجود سه کتابخانه عمومی در بقاع متبرکه را یکی از اقدامات فرهنگی در بقاع دانست و اظهار داشت: با اجرای طرح جامع برای بقاع تعداد این کتابخانه‌ها نیز افزایش خواهد یافت.



وی افزود: همچنین واحد فرهنگی ما مدیریت فرهنگی در بقاع امامزادگان را راه‌اندازی کرده تا به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص تبدیل بقاع متبرکه به قطب‌های فرهنگی توجه شود.



حجت‌الاسلام ناظمی به طرح بانک اطلاعات امامزادگان در استان اشاره کرد و بیان داشت: با اجرای این طرح تمامی اطلاعات موجود در خصوص آن امامزاده مشخص شده و در دسترس قرار می‌گیرد.



وی گفت: تاکنون 80 درصد این پروژه اجرایی شده که امید است در آینده نزدیک به اتمام برسد.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: در خصوص شناسنامه‌دار کردن مساجد استان نیز هفت هزار و 800 مسجد دارای شناسنامه شده‌اند.