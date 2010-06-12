بزودی دو لایحه قضائی دولت به مجلس می رود

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بررسی برنامه پنجم توسعه در کمیسیون قضائی مجلس گفت: حجم بالای مفاد و توجه دقیق به امور حقوقی و قضائی برنامه توسعه پنجم عملا بررسی برنامه های در دست اقدام کمیسیون قضائی را تا پایان خردادماه معلق می کند و براساس قانون این کمیسیون، 10 روز فرصت دارد تا نتایج بررسیهای خود را اعلام کند.

وی گفت: دولت با توجه به خلاهای موجود در قانون اراضی قولنامه ای تمامی مواد و تبصره های این قانون را بررسی و تغییرات لازم را اعمال و به تصویب هیئت دولت رسانده است و به زودی قانون جامع تعیین و تکلیف اراضی قولنامه ای در قالب یک لایحه به مجلس ارائه می شود.

معاون وزیر دادگستری افزود: لایحه تشکیل دادسرا و دادگاه التزام قضات و نظارت برعملکرد قضائی که قبلا به صورت نظام نامه بوده نیز تدوین و بزودی برای تصویب به مجلس ارائه می شود.