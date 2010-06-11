مجمع فدراسیون روستایی و عشایری شنبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، بنابر اعلام امور مجامع سازمان تربیت بدنی، مجمع سالیانه فدراسیون روستایی و عشایری روز شنبه به ریاست حمید سجادی رئیس امورمجامع سازمان تربیت بدنی و با حضور روسای هیئت های روستایی و عشایری سراسرکشور و نمایندگان عضو این مجمع درمحل آکادمی کمیته المپیک برگزار خواهد شد.

دراین گردهمایی گزارش عملکرد سال 88 فدراسیون ازسوی غلامرضا جعفری رئیس فدراسیون روستایی و عشایری ارائه خواهد شد، همچنین گزارش تراز مالی، تصویب تقویم ورزشی و برنامه های سال جاری این فدراسیون مورد بحث، بررسی و تصویب اعضای مجمع قرارخواهد گرفت.



بنابر اعلام امور مجامع سازمان مجمع عادی دو فدراسیون جودو و جانبازان و معلولان نیز طی روزهای 27 و 31 خرداد ماه جاری برگزارخواهد شد.