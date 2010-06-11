منصور ابراهیمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه چرا تاکنون قراردادش را با باشگاه ذوب آهن تمدید نکرده، گفت: صبح تا عصر در باشگاه هستم و امور تیم را پیگیری می کنم. در شرایطی که بسیاری از مربیان لیگ قراردادشان را تمدید نکردهاند و زمان زیادی تا پایان فصل نقل و انتقالات مانده ، نمی دانم چرا همه پیگیر این هستند که من چه زمانی قراردادم را ثبت خواهم کرد.
وی در مورد جذب بازیکنان جدید افزود: اسامی بازیکنانی که برای فصل آینده می خواستم را به باشگاه ارائه کرده ام و مسئولان هم تلاش می کنند بازیکنان مدنظرم را جذب کنند. البته توقعات از تیم ما باید براساس نفراتی باشد که به خدمت می گیریم.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه دوست ندارد هیچ بازیکنی برخلاف میل باطنیاش در ذوب آهن بماند، خاطرنشان کرد: خدارا شاکرم که در دو سال گذشته به اهداف خود دست یافتیم، امسال هم می خواهیم همان راه گذشته را ادامه دهیم و با قدرت در مسابقات لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا به میدان برویم.
ابراهیمزاده در این مورد ادامه داد: نخستین هدفمان موفقیت در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانانآسیا، صعود به مراحل بالاتر این جام و رسیدن به جام باشگاههای جهان است که امیدوارم با تلاش مسئولان، کادرفنی و بازیکنان به این هدف بزرگ دست یابیم.
وی در مورد شرایط سخت مسابقات فصل آینده و احتمال فشردگی رقابتها بیش از سال گذشته، تصریح کرد: آدمهای سخت برای کارهای سخت ساخته می شوند ولی امیدوارم شرایط به نحوی باشد که تیمهای باشگاهی و تیم ملی از برنامه ریزیها دچار ضرر نشوند.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در پایان گفت: سال آینده باید در چهار جبهه داخلی و خارجی به میدان برویم، ضمن اینکه چندین بازیکن ما باید به همراه تیم بزرگسالان، امید و جوانان در مسابقات آسیایی شرکت کنند. در این شرایط امیدواریم مسئولان فدراسیون فوتبال به نحوی برنامه ریزی کنند که فشار مسابقات باعث ناکامی تیمها نشود.
