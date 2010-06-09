تحول نظام آموزشی جز اولویتهای وزارت علوم است/ بازتعریف مولفه های علمی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حسین نادری منش بعد از ظهر چهارشبنه در سی و نهمین همایش سراسری معاونین آموزشی مراکز آموزش عالی و دانشگاه های سراسر کشور، از برنامه جدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تحول در نظام آموزش عالی کشور خبر داد.

وی ادامه داد: بر اساس اسناد بالادستی و همچنین برنامه ریزی های صورت گرفته، طرح تحول نظام آموزشی کشور در مرحله تدوین قرار دارد که با اجرایی کردن آن بخشی از نارسایی های فعلی سیستم آموزش عالی در کشور رفع خواهد شد.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: با پایان مرحله تدوین طرح تحول نظام آموزشی در کشور، بدون وقفه مرحله اجرایی آن آغار خواهد شد و امیدواریم که تمامی دستگاه ها و سازمانهای مرتبط وزارت علوم را در راستای نیل به اهداف این برنامه یاری کند.

وی گفت: امروز تمامی تعاریفی که در حوزه های علمی کشور رواج پیدا کرده مربوط به غربی ها و برگرفته از اهداف و برنامه های آنهاست که لازم است ما در کشورمان با تکیه بر توانمندی های کشورمان که مبتنی بر ارزشهای اسلامی و ایرانی است نسبت به تعریف مولفه های علمی در کشور همت کنیم.

نادری منش افزود: تعریف های علمی کشور را در طرح تحول سیستم آموزش عالی کشور بر اساس مولفه های بومی و با تکیه بر ارزشهای اسلامی تدوین کرده و تلاش خواهیم کرد که این گونه ارزشها به عنوان مبانی علمی در کشور مطرح و در آینده مورد توجه جدی تری قرار گیرند.

وی یادآور شد: در حال حاضر به صورت میانگین برای هر فردی که موفق به کسب درجه تحصیلی پی اچ دی می شود بالغ بر یک میلیون دلار هزینه می شود که اگر ما نتوانیم زیرساختهای لازم را برای این فرد جهت حضور در بازار کار فراهم کنیم از کشور خارج می شود که این کار ضرر یک میلیون دلاری برای ما به بار خواهد آورد.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری گفت: باید جامعه ما همگام با سیستم آموزش عالی رشد و تقویت شود تا زمینه های لازم برای استفاده بهینه از این توانمندی ها فراهم شود.

وی با اشاره به رشد و توسعه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در استان کردستان عنوان کرد: رشد آموزش در استان کردستان چند برابر میانگین کشوری است و با توجه به محرومیتهای سالهای قبل از انقلاب لازم است که نگاه و توجه به استان کردستان ویژه تر باشد.