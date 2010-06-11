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۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۰۸

کامیار به مهر خبر داد:

"داستان های سگی" رمان شد

"داستان های سگی" رمان شد

"داستان های سگی" نام رمانی به قلم فرشاد کامیار است که وی پس از یک بازنگری کلی به زودی درباره ناشر آن تصمیم گیری خواهد کرد.

فرشاد کامیار در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان بازنویسی جدیدترین رمانش خبر داد و گفت: "داستان های سگی" عنوان جدیدترین رمانم است که از دوسال پیش مشغول نوشتن آن بودم و بازنویسی و ویرایش نهایی آن نیز به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: این رمان 300 صفحه ای را تا چندی دیگر به ناشر خواهم سپرد و قصد دارم این کتاب را با یکی از ناشران پایتخت کار کنم. 

نویسنده مجموعه داستان "به احترام مرگ کلاه از سر بر می دارم" درباره داستان رمان جدیدش توضیح داد: این کتاب درباره مردی است که به دلیل مسایل اقتصادی زندانی شده است. کتاب فضایی اجتماعی دارد و داستان از لحاظ زمانی در 10 سال اخیر می گذرد.

کامیار درباره رمان دیگری که در دست ویرایش دارد بیان کرد: رمان دیگرم با نام "جوانمرگان پولورو" را نیز از چندی پیش نوشته ام ولی نیاز به بازخوانی و بازنویسی دارد.

وی افزود: گرچه این کتاب را یک سال زودتر از "داستان های سگی" نوشته ام ولی نیاز به یک بازنویسی کلی دارد و پس از چاپ "داستان های سگی" با تمرکز بیشتر روی این رمان کار خواهم کرد.

این نویسنده شمالی در پایان گفت: "جوانمرگان پولورو" رمانی 150 صفحه ای است و نام آن تداعی کننده مضمون آن است. داستان درباره خانواده‌ای است که در چند نسل پشت سر هم دچار پدیده جوانمرگی شده اند. 

کد مطلب 1098056

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