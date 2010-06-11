"داستان های سگی" رمان شد

فرشاد کامیار در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان بازنویسی جدیدترین رمانش خبر داد و گفت: "داستان های سگی" عنوان جدیدترین رمانم است که از دوسال پیش مشغول نوشتن آن بودم و بازنویسی و ویرایش نهایی آن نیز به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: این رمان 300 صفحه ای را تا چندی دیگر به ناشر خواهم سپرد و قصد دارم این کتاب را با یکی از ناشران پایتخت کار کنم.

نویسنده مجموعه داستان "به احترام مرگ کلاه از سر بر می دارم" درباره داستان رمان جدیدش توضیح داد: این کتاب درباره مردی است که به دلیل مسایل اقتصادی زندانی شده است. کتاب فضایی اجتماعی دارد و داستان از لحاظ زمانی در 10 سال اخیر می گذرد.

کامیار درباره رمان دیگری که در دست ویرایش دارد بیان کرد: رمان دیگرم با نام "جوانمرگان پولورو" را نیز از چندی پیش نوشته ام ولی نیاز به بازخوانی و بازنویسی دارد.

وی افزود: گرچه این کتاب را یک سال زودتر از "داستان های سگی" نوشته ام ولی نیاز به یک بازنویسی کلی دارد و پس از چاپ "داستان های سگی" با تمرکز بیشتر روی این رمان کار خواهم کرد.

این نویسنده شمالی در پایان گفت: "جوانمرگان پولورو" رمانی 150 صفحه ای است و نام آن تداعی کننده مضمون آن است. داستان درباره خانواده‌ای است که در چند نسل پشت سر هم دچار پدیده جوانمرگی شده اند.