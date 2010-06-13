گوشی مرغوب بخرید

سید حسن سید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه برای کاهش پرتوگیری، افراد هنگام خرید گوشی، میزان SAR (نرخ جذب ویژه) مستند شده آن را از فروشنده درخواست کنند، اظهار داشت: میزان SAR گوشی حتما باید کمتر از دو وات بر کیلوگرم در مدت 6 ثانیه باشد و این مقدار هرچه کمتر باشد آسیب های احتمالی کمتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه میزان SAR مرغوبترین گوشی های همراه در حدود 10 درصد حد آستانه استاندارد یا کمتر از آن است، خاطرنشان کرد: اثرات بیولوژیکی برگشت ناپذیر، در SAR های بالاتر از 4 وات بر کیلوگرم در مدت 6 ثانیه ظاهر می شود.

مدیر کل دفتر تحقیقات و مطالعات راهبردی شرکت ارتباطات سیار گفت: میزان SAR اکثر گوشی های همراه موجود در بازار در بهترین حالت ممکن حدود 14/0 وات بر کیلوگرم و در بدترین حالت 6/1 وات بر کیلوگرم است که بین 15 تا 80 درصد حد استاندارد است که این میزان با بکارگیری هندزفری استاندارد به صفر مجازی می رسد.

کودکان زیر 12 سال از تلفن همراه استفاده نکنند

وی با تاکید بر اینکه برای کاهش پرتوگیری از تشعشعات تلفن همراه، استفاده از این وسیله باید حتی الامکان در مواقع ضروری صورت گیرد، ادامه داد: به بزرگسالان توصیه می شود که مکالمات کوتاه داشته باشند و کودکان زیر 12 سال نیز از تلفن همراه استفاده نکنند نوجوانان نیز حتی المقدور به جای برقرای تماس تلفنی، پیام کوتاه ارسال کنند.

سید موسوی اضافه کرد: بانوان در دوران بارداری باید استفاده از تلفن همراه را محدود کنند و تمامی کاربران در شرایط غیر عادی از جمله بیماری، سرماخوردگی، سردرد، جراحت، شکستگی موضعی، سوختگی و از این قبیل شرایط از موبایل استفاده نکنند.

گوشی در حال شارژ را به گوش خود نزدیک نکنید

مدیرکل دفتر تحقیقات و مطالعات راهبردی همراه اول با تاکید بر اینکه افراد نباید گوشی در حال شارژ را به گوش خود نزدیک کنند، افزود: کاربران باید توجه داشته باشند که گوشی در حال شارژ را از مجاورت محل خواب خود دور نگه داشته و پس از اتمام شارژ باطری گوشی، دستگاه شارژر را از پریز برق خارج کنند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این توصیه ها می تواند در کاهش پرتوگیری احتمالی تشعشعات موبایل موثر واقع شود، ادامه داد: بهتر است هنگام عدم استفاده طولانی مدت از تلفن همراه، مشترک گوشی خود را خاموش کند همچنین موبایل باید دور از نواحی حساس بدن مانند چشم ها، اعضاء تناسلی، سینه و اعضاء داخلی قرار گیرد.

سید موسوی به مشترکان توصیه کرد که موبایل خود را حتی الامکان دور از سر خود نگه دارند و یا از هندزفری استاندارد استفاده کنند.