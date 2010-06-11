کنترل قاچاق مواد مخدر فقط با داشتن استراتژی متوازن عملی است

به گزارش خبرگزاری مهر،"طه طاهری" که در راس هیئتی برای گفتگو با مقامهای روسیه و شرکت در کنفرانس بین المللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر به دعوت رسمی سازمان فدرال مبارزه با مواد مخدر روسیه به مسکو سفر کرده طی یک سخنرانی در کنفرانس بین المللی "هم اندیشی پیرامون تولید مواد مخدر در افغانستان چالشی در برابر جامعه جهانی" ضمن تقدیر از تلاشهای دولت افغانستان در افزایش استانهای عاری از کشت خشخاش درعین حال گفت: این دستاوردها با حجم انتظارات جهان همخوانی کامل ندارد. واقعیت این است که علیرغم کاهش در سطح کشت، بازدهی محصول بهبود یافته است. بر همین اساس، ایران به عنوان خط مقدم ازهرگونه توسعه و تقویت ابتکارات منطقه ای با هدف مقابله با کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان و قاچاق آن به کشورهای مقصد حمایت می کند. ایران در قالب یادداشت تفاهمهای همکاری دو و چند جانبه، با سازمانهای منطقه ای و بین المللی روابط خود توسعه داده است.

وی در ادامه سخنرانی خود گفت: جمهوری اسلامی معتقد است که فقط در سایه داشتن یک استراتژی متوازن می توان در کنترل قاچاق مواد مخدر و درمان اعتیاد توفیقاتی بدست آورد. به همین دلیل،‌ ایران ضمن ادامه برنامه های تقویت استحکامات مرزی با افغانستان و پاکستان در مرزهای شرقی که سالیانه بالغ بر00 6 میلیون دلار هزینه در بردارد، برنامه های تقویت کنترل مرزی را در مرزهای غربی نیز با موفقیت ادامه می دهد. از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران به موازات برنامه های مقابله با عرضه و ورود مواد مخدر،‌ برنامه های پیشگیری، کاهش تقاضا و درمان را با جلب مشارکت بخش دولتی، خصوصی و NGOs با جدیت در سراسر کشور دنبال می کند.

طاهری در بخش دیگری از سخنان خود می گوید: ایران این باور است که مکانیسم های موجود منطقه ای از ظرفیت لازم برای مقابله با تولید و ترانزیت مواد مخدر از منشاء افغانستان برخوردار است لیکن لازم است در اجرای بیانیه سیاسی و برنامه اقدام مقتضیات بومی و منطقه ای مد نظر قرار گیرد. باید با اشتراک نظر و ایجاد هماهنگی مکانیسمی بوجود آورد تا نهادهای موجود بتواند به نحو مطلوب تری نقش خود را ایفاء نماید. بمنظور جلب حداکثری مشارکتها، از سیاسی کردن موضوع مواد مخدر پرهیز شود. کشورهای کمک کننده که باید با اصطلاح تعهد آوری دیگر جایگزین شود.



وی در ادامه می گوید: ضرورت مبنا قرار دادن بیانیه سیاسی و برنامه اقدام و همچنین سه کنوانسیون اصلی مواد مخدر به عنوان چارچوب فعالیت ها و اقدامات کشورهای عضو و سازمان های تخصصی ذیربط سازمان ملل متحد تجربه چند سال گذشته و واقعیت موجود حاکی از ضرورت جلب مشارکت و استفاده از ظرفیت های کشورهای همجوار افغانستان در برنامه های توسعه و کشت جایگزین است. استفاده از زبان، فرهنگ، تاریخ و جغرافیای مشترک برنامه ها را اثر بخش تر می سازد.