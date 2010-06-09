مدیر دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های خواهران فردا معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه مدیر جدید دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با حضور مدیریت، معاونان و مدیران بخشهای مختلف مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود.

در این مراسم از خدمات حجت الاسلام سید مهدی حسینی مدیر سابق این مرکز تقدیر می شود. ایجاد اتوماسیون اداری و شبکه اینترانتی حوزه های علمیه خواهران و ایجاد شبکه آموزش مجازی از فعالیتهای برجسته مدیر سابق دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران است.

دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به منظور بهره گیری از فناوریهای نوین در جهت ارتقاء سطح ماموریتهای مرکز در سال 82 فعالیتهای خود را آغاز کرد و وظایف خود را از طریق دو دفتر "توسعه فناوری اطلاعات" و "تولید و فرآوری محصولات" انجام می دهد.

مطالعه و طراحی فنی و پیشنهاد نظامهای نوین آموزش مجازی، تولید و تکثیر محصولات آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و اداری در قالبهای رایانه ‌ای دیداری و شنیداری، تحلیل سیستم، تجزیه، طراحی و تولید یا تهیه، تکمیل و اصلاح نرم‌افزارهای مورد نیاز مرکز در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و اداری جهت توسعه کاربری فناوری اطلاعات و مکانیزه شدن امور از وظایف دفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران است.