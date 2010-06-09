27 هزار جویای کار در سایت اشتغال وزارت تعاون ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا بصیری عصر چهارشنبه در جمع کارآفرینان شهر گرگان افزود: از این تعداد 31 درصد بدون درج مدرک تحصیلی، سه درصد بی ‌سواد، 21 درصد با مدرک زیر دیپلم، 20 درصد دیپلم، هفت درصد فوق دیپلم، 14درصد لیسانس، یک درصد فوق لیسانس و سه درصد نیز از قشر دانشجو بوده‌اند.

وی تصریح کرد: این سایت از فروردین ماه از طریق رسانه‌ها اعلام شده و افراد جویای کار می‌توانند با مراجعه به سایت پرتال تعاون با ذکر رشته تحصیلی و مدرک خود ثبت نام کنند.

مدیرکل تعاون استان گلستان یادآور شد: بر اساس تفاهمنامه‌ای که با دانشگاه‌ها به امضا رسیده است، با تشکیل تعاونی‌های دانش بنیان این افراد می‌توانند اشتغالزایی کرده و از درآمد برخوردار باشند.

بصیری ادامه داد: همچنین بنیاد توسعه و کارآفرینی و تعاون نیز در استان شکل گرفته است و موضوع سرمایه‌گذار کارآفرین و کارجو نیز در دست بررسی است که افراد جویای کار بتوانند در گرایشهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی کار کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: کارمندان دولت دارای کد پرسنلی نمی‌توانند مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت‌های تعاونی باشند اما می‌توانند به عضویت این تعاونی‌ها درآیند.

به گفته وی در تعاونی‌های کارمندی، کارمندان دولت می‌توانند به عنوان مدیرعامل و یا عضوی از هیئت مدیره نیز حضور داشته باشند.

مدیرکل تعاون استان گلستان همچنین با اشاره به تعاونی‌های اعتباری موجود در استان بیان کرد: بر اساس دستورالعملهای بانک مرکزی، در حال حاضر حدود 45 تعاونی اعتبار در استان وجود دارد که از این میان 25 تعاونی فعال هستند.

وی اضافه کرد: طبق سیاستهای بانک مرکزی این تعاونی‌ها در سه دسته بانک، بانک قرض ‌الحسنه تعاونی‌ها و موسسات اعتباری مالی به فعالیت می‌پردازند.

بصیری درباره نظارت اداره کل تعاون بر تعاونی‌های اعتباری خاطرنشان کرد: اداره کل تعاون در مورد تعاونی ‌های اعتباری مربوط به استان به مردم تضمین می‌ دهد چون نظارت کافی بر عملکرد این تعاونی ‌ها صورت می‌گیرد.