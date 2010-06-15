تعویق در حل مشکلات اصلی مشکین دشت به دلیل نبود زیرساختهای شهری

حبیب الله رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، با اشاره به اختصاص 50 درصد از بودجه این شهرداری به پروژه های عمرانی افزود: در تعریف پروژه های عمرانی ناچار هستیم بیشتر معطوف آسفالت کاری و جدول گذاری باشیم، چرا که مشکین دشت هنوز از زیر ساخت های شهری برخوردار نیست که بخواهیم مشکلات عمقی تر را بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه در سال همت مضاعف و کار مضاعف وظیفه داریم بر ضرب آهنگ خدمات رسانی بیفزاییم، اظهار داشت: وظیفه شهرداری صرفا رفت و روب خیابانها و کاشت گل و چمن نیست، بلکه رسالت داریم نیازهای شهر را در ابعاد مختلف بسنجیم و برای هزینه عاقلانه بودجه شهرداری تصمیم گیری کنیم.

این مسئول بیان داشت: برای مثال شهری که تمام کوچه هایش آسفالت شده اما ایستگاه آتش نشانی ندارد، نمی تواند الگوی یک شهر استاندارد باشد. چرا که کالبد شهر، برای شکوفایی، مجموعه ای از امکانات را می طلبد که اصرار بر تامین بیش از حد مجموعه ای از نیازها و رها کردن برخی نیازها به حال خود، به بیراهه مدیریتی ختم می شود.

رضایی تاکید کرد: این از آفت های مدیریت شهری است که گاهی مشاهده می کنیم شهری با آبنما و المان های زیبا و گرانبها تزئین شده اما فاقد زیر ساخت های مناسب است که معنی آن جز اغنای مقطعی شهروندان و سر پوش گذاشتن بر مشکلات عمقی شهر نیست.

به گفته رضایی، آسفالت معابر، جدول گذاری سطح شهر، تکمیل و تجهیز پارک های صنوبر و زیتون، احداث فاز اول سکوی زباله، خرید سیمی تریلر، ماشین مخصوص حمل زباله و کشنده ، فاز اول خرید و نصب سطلهای مکانیزه زباله، خرید ماشین مکانیزه جمع آوری زباله اولویت های عمرانی شهرداری مشکین دشت در فاز اول هستند.

شهردار مشکین در پایان جمع پروژه های عمرانی در فاز اول را 000/000/330/14 ریال اعلام کرد و آورد: البته مشکلات و کمبودهایی نیز وجود دارد که امیدواریم با درایت اعضای شورای شهر و تذکرات شهروندان رفع شود.

شهر مشکین دشت با 40 هزار نفر جمعیت در جنوب شهرستان کرج واقع شده است. رضایی که در حال حاضر شهردار این شهر است، قبل از تاسیس شهرداری در منطقه، دهدار و نماینده فرماندار کرج در مشکین دشت بوده است.