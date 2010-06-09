پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر انعقاد قرارداد با باشگاه شاهین بوشهر گفت: با مسئولان این باشگاه به توافق شفاهی رسیدم ولی با آنها قراردادی نبسته ام زیرا باید ابتدا نفراتی که می خواهم را به خدمت بگیرند.

وی با بیان اینکه نمی توان ریسک کند و هدایت تیمی را برعهده بگیرد که دنبال نیفتادن است، ادامه داد: درصورتی که بازیکنان مدنظرم توسط مسئولان باشگاه به خدمت گرفته شوند، شنبه یا یکشنبه برای عقد قرارداد نهایی به بوشهر می روم. همچنین اگر شرایط کاملا مهیا باشد، تمرینات تیم را از 25 خردادماه آغاز می کنم.

سرمربی پیشین تیم‌های مس و ابومسلم با اشاره به اینکه اگر بخواهد به شاهین برود با اجازه آقای یاوری خواهد بود، اضافه کرد: شاهین تیمی خوبی است و از شرایط مطلوبی برخوردار است و قطعا با حفظ اسکلت تیم و اضافه شدن 7-8 بازیکن لیگ برتری و دسته اولی، می تواند نتایج خوبی را در لیگ دهم کسب کند.

مظلومی در مورد حضورش در تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: خیلی صبر کردم و فرصت‌های خوبی را هم از دست دادم. اگر به عنوان یک استقلالی روی من نظر داشتند تماس می گرفتند اما من هم باید فکر آینده ام باشم.

پس از استعفای مدیریت باشگاه استقلال و عقد قرارداد مرفاوی با مس کرمان و حضور قلعه نویی در تمرینات سپاهان، پرویز مظلومی یکی از اصلی ترین گزینه‌های مربیگری تیم فوتبال استقلال در فصل آینده بود.