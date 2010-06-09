مجتمعهای بین راهی آذربایجان شرقی وضعیت مناسبی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد اشرف نیا بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای تابستانی استان آذربایجان شرقی با بیان این نکته تاکید کرد: ورودی های شهرهای استان نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و باید زیباسازی شود.

اشرف نیا گفت: برخی مسائل جزئی در جامعه امروزی تاثیر بسزایی بر جذب گردشگر دارد که باید شناسایی و تصحیح شود.

وی تصریح کرد: در مرحله اول نظم و نظافت مبادی ورودی شهرها و در مرحله دوم استقرار تعداد کافی و بهداشت سرویسهای بهداشتی از جمله نکات مهمی است که شهرداران باید به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند.

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: کمبود تابلوهای علائم و راهنمائی در داخل شهرها و همچنین در جاده ها امر مهمی است که نیاز به بهبود و اصلاح دارد.

اشرف نیا با اشاره به این نکته که در طول چند سال اخیر سازمان آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، شهرداری، سازمانهای حمل و نقل عمومی و دیگر سازمانهای ذیربط با تسهیلات و خدمات گردشگری همکاریهای خوبی داشته اند گفت: توجه به بهداشت مجتمع های رفاهی، مسافرخانه ها، راهدارخانه ها،‌ بهداشت در تغذیه، آب و.. که دقیقا با سلامتی مسافران ارتباط دارد، بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: همچنین بحث حفظ ارزشها و فعالیت در زمینه های فرهنگی، حفظ میراث ملی و دینی باید به عنوان منابع معرفی آذربایجان به عنوان مهد تشیع اسلام مورد توجه قرار گیرد.