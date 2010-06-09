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۱۹ خرداد ۱۳۸۹، ۲۰:۱۶

برنامه های ویژه آذربایجان شرقی برای استقبال از مسافران تابستانی

برنامه های ویژه آذربایجان شرقی برای استقبال از مسافران تابستانی

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی با اشاره به آب و هوای مناسب این منطقه در فصل تابستان و آغاز سفرهای تابستانی به استان از اتخاذ تدابیر ویژه برای پذیرایی از میهمانان سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر آذربایجان شرقی افزود: درحال حاضر به غیر از کمپ های اقامتی و پارک های مسافر در سطح شهرها، با ساماندهی و آماده شدن مراکز اقامتی پنج هزار و 300 تخت آماده در سراسر استان آماده پذیرائی از مسافران تابستانی است.

وی تصریح کرد: همچنین 250 راهنمای گردشگری نیز آموزش داده شده اند که از 28خرداد در مبادی ورودی شهرها آغاز به کار خواهند کرد.

محمدی در ادامه گفت: مرکز اطلاع رسانی ستاد تسهیلات سفرهای تابستانی فعالیتهای خود را آغاز کرده و آمادگی کامل برای پذیرایی از مسافران تابستانی را داریم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی یادآور شد: براساس آمار اداره کل پایانه ها، فرودگاه، اداره کل راه آهن، پلیس راه و دیگر سازمانهای ذیربط آمار مسافران استان در نوروز 89 نسبت به سال گذشته 18درصد افزایش یافته است.

محمدی افزود: با توجه به گزارشات سازمانهای ذیربط، استان آذربایجان شرقی با وجود دارا بودن آب و هوای سرد در ایام نوروز به عنوان مقصد جدید گردشگری در کشور تعریف شده است.

وی ادامه داد: با توجه به آب و هوای معتدل و مناسب آذربایجان شرقی در ایام تابستان، به طور حتم میزان ورود مسافر به این منطقه بسیار بیشتر از نوروز خواهد بود.

محمدی اظهار داشت: در ایام نوروز هر استانی توسط کارشناسان گردشگری در زمینه های متفاوتی به عنوان استان برتر اعلام می شد و آذربایجان شرقی به سه لحاظ گردشگری، ‌تبلیغات و راهنمایان گردشگری رتبه برتر را کسب کرد.

وی ادامه داد: در میان 10 منطقه پربازدید کشور، روستای کندوان به عنوان پربازدید کننده ترین مکان تاریخی و گردشگری معرفی شد.

دبیر ستاد تسهیلات گردشگری استان آمار بازدیدکنندگان از موزه ها و اماکن تاریخی در طول ایام نوروز را با افزایش 136 درصدی نسبت به سال گذشته، نزدیک به یک میلیون و 200هزار نفر اعلام کرد و گفت: ستاد تسهیلات نوروزی حتی آمادگی پذیرایی از دو برابر این تعداد مسافر را نیز داشت.

محمدی در ادامه آمادگی و انسجام ستاد تسهیلات گردشگری را بسیار مناسب و کافی دانست و گفت: گزارشهای مثبتی از جاده های مبادی استان داشته ایم، کنترلهای ترافیکی و امنیتی کافی انجام گرفته بود.

وی تدابیر درنظر گرفته شده برای اسکان مسافران را بسیار مناسب دانست و گفت: آموزش و پرورش مدارس بیشتری را نسبت به سالهای قبل مهیا کرده و حتی تعدادی از دانشگاههای شهر نیز خوابگاههای خود را در ایام تعطیلی دانشگاهها برای خدمات دهی به مسافران در اختیار ستاد تسهیلات نوروزی قرار داده بودند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی یادآور شد: در طول ایام نوروز امسال علاوه بر بسته های فرهنگی توزیع شده توسط هلال احمر، شهرداری بالغ بر یک و نیم میلیون نسخه کتاب و لوح فشرده و... توسط سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان تهیه و در اختیار مسافران نوروزی قرار گرفت.

کد مطلب 1098197

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