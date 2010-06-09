برنامه های ویژه آذربایجان شرقی برای استقبال از مسافران تابستانی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر آذربایجان شرقی افزود: درحال حاضر به غیر از کمپ های اقامتی و پارک های مسافر در سطح شهرها، با ساماندهی و آماده شدن مراکز اقامتی پنج هزار و 300 تخت آماده در سراسر استان آماده پذیرائی از مسافران تابستانی است.

وی تصریح کرد: همچنین 250 راهنمای گردشگری نیز آموزش داده شده اند که از 28خرداد در مبادی ورودی شهرها آغاز به کار خواهند کرد.

محمدی در ادامه گفت: مرکز اطلاع رسانی ستاد تسهیلات سفرهای تابستانی فعالیتهای خود را آغاز کرده و آمادگی کامل برای پذیرایی از مسافران تابستانی را داریم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی یادآور شد: براساس آمار اداره کل پایانه ها، فرودگاه، اداره کل راه آهن، پلیس راه و دیگر سازمانهای ذیربط آمار مسافران استان در نوروز 89 نسبت به سال گذشته 18درصد افزایش یافته است.

محمدی افزود: با توجه به گزارشات سازمانهای ذیربط، استان آذربایجان شرقی با وجود دارا بودن آب و هوای سرد در ایام نوروز به عنوان مقصد جدید گردشگری در کشور تعریف شده است.

وی ادامه داد: با توجه به آب و هوای معتدل و مناسب آذربایجان شرقی در ایام تابستان، به طور حتم میزان ورود مسافر به این منطقه بسیار بیشتر از نوروز خواهد بود.

محمدی اظهار داشت: در ایام نوروز هر استانی توسط کارشناسان گردشگری در زمینه های متفاوتی به عنوان استان برتر اعلام می شد و آذربایجان شرقی به سه لحاظ گردشگری، ‌تبلیغات و راهنمایان گردشگری رتبه برتر را کسب کرد.

وی ادامه داد: در میان 10 منطقه پربازدید کشور، روستای کندوان به عنوان پربازدید کننده ترین مکان تاریخی و گردشگری معرفی شد.

دبیر ستاد تسهیلات گردشگری استان آمار بازدیدکنندگان از موزه ها و اماکن تاریخی در طول ایام نوروز را با افزایش 136 درصدی نسبت به سال گذشته، نزدیک به یک میلیون و 200هزار نفر اعلام کرد و گفت: ستاد تسهیلات نوروزی حتی آمادگی پذیرایی از دو برابر این تعداد مسافر را نیز داشت.

محمدی در ادامه آمادگی و انسجام ستاد تسهیلات گردشگری را بسیار مناسب و کافی دانست و گفت: گزارشهای مثبتی از جاده های مبادی استان داشته ایم، کنترلهای ترافیکی و امنیتی کافی انجام گرفته بود.

وی تدابیر درنظر گرفته شده برای اسکان مسافران را بسیار مناسب دانست و گفت: آموزش و پرورش مدارس بیشتری را نسبت به سالهای قبل مهیا کرده و حتی تعدادی از دانشگاههای شهر نیز خوابگاههای خود را در ایام تعطیلی دانشگاهها برای خدمات دهی به مسافران در اختیار ستاد تسهیلات نوروزی قرار داده بودند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی یادآور شد: در طول ایام نوروز امسال علاوه بر بسته های فرهنگی توزیع شده توسط هلال احمر، شهرداری بالغ بر یک و نیم میلیون نسخه کتاب و لوح فشرده و... توسط سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی استان تهیه و در اختیار مسافران نوروزی قرار گرفت.