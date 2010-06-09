به گزارش خبرگزاری مهر، چند تن از اساتید حوزه در دیدار با حجت الاسلام سید حسن خمینی با محکوم کردن حواشی ایجاد شده در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و اعلام وفاداری به آرمان‌های حضرت امام و بیت ایشان یادآور شدند: تصور نمی شد با گذشت بیست سال از رحلت حضرت امام، بیت آن حضرت و یادگار گرانقدر ایشان در کنار مرقد مطهر امام و در انظار مهمانان خارجی و نمایندگان رسانه های جمعی جهان اینگونه مورد بی حرمتی قرار گیرد.



حجت الاسلام سید حسن خمینی نیز در این دیدار با تشکر از اساتید و پژوهشگران حوزه و تقدیر از حساسیت ویژه آنان به افکار و اندیشه و موقعیت حضرت امام این وقایع را با توجه به جایگاه منحصر به فرد حضرت امام و تاثیر گذاری افکار ایشان در موقعیت کنونی قابل پیش بینی دانسته و این حرکات را موجب روشن شدن اذهان مردم و در نهایت موجب تقویت افکار بلند حضرت امام به شمار آورد.



حجت الاسلام سید حسن خمینی در این دیدار در پاسخ به پرسش یکی از حاضران نسبت به شایعه برخورد فیزیکی ایشان در حرم مطهر این موضوع را به کلی عاری از واقعیت دانستند.