لزوم کاهش رابطه با آژانس و مخالفان/ تلاش روسیه و چین برای امتیازگیری مجدد

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص اقدام شورای امنیت در صدور قطعنامه علیه ایران اظهارداشت: این قطعنامه تلاش برای تحت الشعاع دادن بیانیه تهران بود و به عبارتی آمریکایی ها و روسها احساس کردند اگر جمهوری اسلامی ایران روی سخنش را افکار عمومی دنیا قرار دهد و از تریبون بازیگرانی چون برزیل و ترکیه استفاده کند ممکن است انحصار تبلیغاتی 1+5 بر پرونده هسته ای ایران شکسته شود.

وی با اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی در خصوص کاروان آزادی گفت: آنها سعی کردند در قبال موضع گیری های انجام شده در قبال این جنایت، افکار عمومی را منحرف کنند بنابراین در صدور قطعنامه علیه ایران تعجیل کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: معتقدم تقارن قطعنامه علیه ایران و عدم قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی یک رویکرد دوگانه حاکم بر شورای امنیت است.

وی افزود: پس از قطعنامه چین و روسیه سعی می کنند که ایران را وارد فضای امتیاز دادن جدید کنند سعی می کنند با این ادعا که متن بیانیه یک متن تلطیف شده است جای خودشان را دوباره در دیپلماسی ایران باز کنند و ایران را وارد یک فضای امتیاز دهی جدید نمایند.

فلاحت پیشه گفت: حتما باید برخورد عملیاتی حداقل در سطح کاهش روابط اقتصادی و شکل گیری انتقادات جدی سیاسی نسبت به روسیه و چین صورت گیرد و باید از این فرصت برای تابو شکنی در سیاست خارجی استفاده کنیم. اینها کشورهایی هستند که در مواقع عادی امتیازات سیاسی اقتصادی از ایران می گیرند اما در شرایط خاص همواره علیه ایران رای داده اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: همه باید نگاه توام با وحدت در تصمیم گیری سیاست خارجی داشته باشیم تصمیم درباره مسئله هسته ای، تصمیم گیری کلان سیاست خارجی است که در دست گروه خاصی در کشور نیست لذا معتقدم نباید صدور قطعنامه هایی که با هدف ایجاد ترس در ایران صادر می شود به هدف برسد، بلکه باید یک وحدت در قبال صدور این قطعنامه ها داشته باشیم و در برنامه های هسته ای خود باید راه خود را ادامه دهیم.

وی ادامه داد: روندی که مشاهده کردیم یک روند ناعادلانه است که هدفش این است که برای ایران مشکل ایجاد کند موضوع هسته ای بهانه است حتی اگر برنامه هسته ای خود را به حالت تعلیق درآوریم هدف آنها این است که از قدرت اول منطقه شدن ایران جلوگیری کنند.

فلاحت پیشه تاکید کرد: باید بررسی راهکارهایی برای کاهش رابطه با آژانس و مدیریت بهتر رابطه با کشورهایی که در تبانی اخیر علیه ایران کوشیدند در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.