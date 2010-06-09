می دانیم که موضع ایران تغییر نخواهد کرد / درهای مذاکره باز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی که لحظاتی پیش در کاخ سفید برگزار شد، بر لزوم اجرای کامل تحریمهای جدید تاکید کرد.

وی با ادعای اینکه، ایران در پایبندی و عمل به مسئولیتهای بین المللی خود شکست خورده مدعی شد : رفتار ایران در موضوعات فعالیتهای هسته ای، موشکی و نظامی نگران کننده است.



اوباما با این ادعا که آمریکا به حق ایران در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای احترام می گذارد، ادعا کرد: تحریمهای جدید که از حمایت بین المللی برخوردار است سختگیرانه تر از قبل خواهد بود.

وی بدون اشاره به وجود زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی مدعی شد: هیچ کس خواهان خاورمیانه ای هسته ای نیست. وی در ادامه به زعم خود، خواستار احترام ایران به قوانین بین المللی شد. رئیس جمهوری آمریکا با اعتراف به این مسئله که اعمال تحریمهای بیشتر موضع ایران را تغییر نخواهد داد، در اظهاراتی منفعلانه گفت : در هر حال این تحریمها درهای مذاکره را نخواهد بست.

وی در اظهاراتی مداخله جویانه از برخوردهای صورت گرفته با اغتشاشگران در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران انتقاد کرد و در اظهاراتی فریبکارانه مدعی شد : مردم ایران باید بدانند که این تحریمها علیه آنها نیست. وی در ادامه با تکرار ادعاهای واهی واشنگتن مدعی حمایت ایران از تروریسم شد.

اوباما با اشاره به تلاش واشنگتن برای اجرای کامل تحریمهای جدید علیه ایران ادعا کرد: ایران با تبعات اقدامات خود روبرو خواهد شد و دولت این کشور باید به قوانین بین المللی و مقررات آژانس بین المللی انرژی هسته ای عمل کند.

گفتنی است ساعاتی پیش قطعنامه جدید ضدایرانی که توسط آمریکا، انگلیس و فرانسه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده بود، سرانجام با 12 رای موافق و 2 رای مخالف برزیل و ترکیه تصویب شد. لبنان در رای گیری امروز رای ممتنع داد، این در حالی است که آمریکا و همپیمانان غربی اش به شدت به دنبال جلب اجماع کامل برای تصویب این قطعنامه بدون هر گونه مخالفتی بودند که در این راه ناکام ماندند.