شرایط استقلال بسیار سخت است/ برای خدمت به استقلال آمده ام

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی چهارشنبه شب علی فتح الله زاده به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه استقلال منصوب شد.

فتح الله زاده پس از این انتصاب در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در خصوص چگونگی انتخابش به این سمت گفت: در تماسی که سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی با بنده داشتند ایشان به من اعلام کردند سرپرست باشگاه استقلال شده ام.

وی ادامه داد: رئیس سازمان تربیت بدنی از من خواست تیم را به خوبی بسته و آن را به شکلی مطلوب آماده حضور در رقابت‌های لیگ برتر کنم.

سرپرست جدید باشگاه استقلال تهران خاطرنشان کرد: گرچه شرایط دشوار است و من هم وظیفه سختی را قبول کردم اما امیدوارم در زمان باقیمانده تا آغاز لیگ دهم تیم را به خوبی آماده کنم.

فتح الله زاده که در گذشته هم پیشینه مدیریت باشگاه استقلال تهران را داشته است به مهر گفت: برای خدمت به استقلال آمده ام و تمام تلاشم را برای موفقیت این تیم انجام می دهم.