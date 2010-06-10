انتقاد جهانی از تصویب قطعنامه ضد ایرانی ؛ شورای امنیت ناقض اصول عدالت

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته با وجودمخالفتهای گسترده ترکیه، برزیل و لبنان با تحریمهای خصمانه بر ضد جمهوری اسلامی ایران، درباره پیش نویس قطعنامه آمریکا و همپیمانانش رای گیری انجام داد و سرانجام با 12 رای مثبت، 2 مخالف و یک رای ممتنع این قطعنامه را به تصویب رساند.
حزب الله لبنان در واکنش به قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت در بیانیه ای اعلام کرد : تحریمهای جدید علیه ایران تصمیمی ظالمانه است که بر خلاف ساده ترین قواعد و اصول عدالت است.
در این بیانیه گفته شده است: این قطعنامه روح سرکشی را در ملتهای مستضعف بیدار خواهد کرد و همچنین ناامیدی آنها را نسبت به شورای امنیت و بی اعتمادی به آن در حل و فصل بحرانها افزایش خواهد داد.
در بخش دیگر بیانیه آمده است: منافع استکبار جهانی به تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت منجر شد و تحریمهای جدید علیه ایران پیچیدگی و بحران منطقه را افزایش خواهد داد.
"هوگو چاوز" رئیس جمهور ونزوئلا نیز شب گذشته اظهار داشت: تحریمهای جدید علیه ایران عملا هیچ ارزشی ندارد و استفاده از فناوری هسته ای صلح آمیز حق ایران است.
وی در ادامه ضمن محکوم کردن عربده کشی های امپراطوری آمریکا و هم پیمانان آن خطاب به کشورهای غربی این پرسش را مطرح کرد که چرا رژیم اسرائیل را مجازات و تحریم نمی کنید؟
"خلدون القسام" رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان سوریه نیز ضمن انتقاد از جانبداری شورای امنیت از رژیم صهیونیستی و عدم صدور قطعنامه های ضد اسرائیلی گفت: تصویب قطعنامه جدید علیه ایران بیانگر دوگانگی معیارهای شورای امنیت در تصمیم گیری ها است.
وی در ادامه تاکید کرد : سوریه به روابط محکم و استوار خود با ایران پایبند است و تهران و دمشق در مقابله با چالش ها و تهدیدهای فرارویشان در یک صف واحد قرار دارند.
"نواف سلام" نماینده لبنان در شورای امنیت گفت: ما معتقدیم حل این مسئله باید از طریق مذاکره صورت بگیرد نه تحریم و این موضع لبنان است.
وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که قطعنامه تحریمی اشتباهی دردناک بر سر راه تلاش های دیپلماتیک است. ما از تمام کشورها می خواهیم که به تلاش خود برای حل و فصل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران ادامه دهند.
وی ضمن انتقاد از سلاح های هسته ای رژیم صهیونیستی اظهار داشت: اسرائیل باید به معاهده "ان پی تی" بپیوندد و اجازه بازدید از تاسیسات هسته ای خود را به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بدهد.
وی در پایان با انتقاد از موضع سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد : اجرای معاهده ان پی تی باید همگانی باشد نه سلیقه ای
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