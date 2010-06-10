انتقاد جهانی از تصویب قطعنامه ضد ایرانی ؛ شورای امنیت ناقض اصول عدالت

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته با وجودمخالفتهای گسترده ترکیه، برزیل و لبنان با تحریمهای خصمانه بر ضد جمهوری اسلامی ایران، درباره پیش نویس قطعنامه آمریکا و همپیمانانش رای گیری انجام داد و سرانجام با 12 رای مثبت، 2 مخالف و یک رای ممتنع این قطعنامه را به تصویب رساند.

نکته قابل توجه در تصویب این قطعنامه، ناکامی غرب در به دست آوردن اجماع کامل بود به طوری که ترکیه و برزیل به صراحت با این قطعنامه مخالفت کردند.

لبنان نیز به عنوان دیگر عضو غیر دائم شورای امنیت به این قطعنامه ضد ایرانی رای ممتنع داد. تصویب این قطعنامه با موجی از خشم آزادیخواهان جهان و مخالفان استکبار جهانی مواجه شد.

حزب الله لبنان در واکنش به قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت در بیانیه ای اعلام کرد : تحریمهای جدید علیه ایران تصمیمی ظالمانه است که بر خلاف ساده ترین قواعد و اصول عدالت است.

در این بیانیه گفته شده است: این قطعنامه روح سرکشی را در ملتهای مستضعف بیدار خواهد کرد و همچنین ناامیدی آنها را نسبت به شورای امنیت و بی اعتمادی به آن در حل و فصل بحرانها افزایش خواهد داد.

در بخش دیگر بیانیه آمده است: منافع استکبار جهانی به تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت منجر شد و تحریمهای جدید علیه ایران پیچیدگی و بحران منطقه را افزایش خواهد داد.

"هوگو چاوز" رئیس جمهور ونزوئلا نیز شب گذشته اظهار داشت: تحریمهای جدید علیه ایران عملا هیچ ارزشی ندارد و استفاده از فناوری هسته ای صلح آمیز حق ایران است.

وی در ادامه ضمن محکوم کردن عربده کشی های امپراطوری آمریکا و هم پیمانان آن خطاب به کشورهای غربی این پرسش را مطرح کرد که چرا رژیم اسرائیل را مجازات و تحریم نمی کنید؟

"خلدون القسام" رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان سوریه نیز ضمن انتقاد از جانبداری شورای امنیت از رژیم صهیونیستی و عدم صدور قطعنامه های ضد اسرائیلی گفت: تصویب قطعنامه جدید علیه ایران بیانگر دوگانگی معیارهای شورای امنیت در تصمیم گیری ها است.

وی در ادامه تاکید کرد : سوریه به روابط محکم و استوار خود با ایران پایبند است و تهران و دمشق در مقابله با چالش ها و تهدیدهای فرارویشان در یک صف واحد قرار دارند.

"نواف سلام" نماینده لبنان در شورای امنیت گفت: ما معتقدیم حل این مسئله باید از طریق مذاکره صورت بگیرد نه تحریم و این موضع لبنان است.

وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که قطعنامه تحریمی اشتباهی دردناک بر سر راه تلاش های دیپلماتیک است. ما از تمام کشورها می خواهیم که به تلاش خود برای حل و فصل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران ادامه دهند.

وی ضمن انتقاد از سلاح های هسته ای رژیم صهیونیستی اظهار داشت: اسرائیل باید به معاهده "ان پی تی" بپیوندد و اجازه بازدید از تاسیسات هسته ای خود را به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بدهد.

وی در پایان با انتقاد از موضع سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد : اجرای معاهده ان پی تی باید همگانی باشد نه سلیقه ای