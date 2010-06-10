  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۲

2500 طرح فرهنگی به استانداری خراسان رضوی ارسال شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: برای بهره گیری از بودجه 200 میلیارد تومانی فرهنگی استان تاکنون حدود دو هزار و 500 طرح فرهنگی به استانداری ارسال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرالله شمقدری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این خصوص چندین جلسه تخصصی برگزار شده که در آن 22 مدیر استانی برای حمایت از طرح های خود دعوت شده اند.  

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: در نهایت این طرحها در 55 برنامه کلی طی 10 سرفصل تعیین گردیده است.
 
وی افزود: تقویت فرهنگ دینی و رضوی، تقویت فرهنگ بومی و محلی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از سازمان های مردم نهاد، خانواده، نشاط، جوانان، ورزش، مطالعه و فعالیتهای دینی و فرهنگی 10 سرفصلی است که برای بودجه فرهنگی در نظر گرفته شده است.
 
کد مطلب 1098274

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها