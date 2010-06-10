2500 طرح فرهنگی به استانداری خراسان رضوی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرالله شمقدری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این خصوص چندین جلسه تخصصی برگزار شده که در آن 22 مدیر استانی برای حمایت از طرح های خود دعوت شده اند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: در نهایت این طرحها در 55 برنامه کلی طی 10 سرفصل تعیین گردیده است.

وی افزود: تقویت فرهنگ دینی و رضوی، تقویت فرهنگ بومی و محلی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از سازمان های مردم نهاد، خانواده، نشاط، جوانان، ورزش، مطالعه و فعالیتهای دینی و فرهنگی 10 سرفصلی است که برای بودجه فرهنگی در نظر گرفته شده است.

