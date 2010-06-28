عضویت 27 میلیون ایرانی در تعاونیها / بانکهای اروپا در تسخیر تعاون

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقش اقتصاد تعاونی در ایجاد اشتغال کشورهای اروپایی نشان می دهد که از طریق فعالیت اتحادیه اروپایی تعاون EU در سال 1995، 3 میلیون شغل در این منطقه ایجاد شده است. همچنین شورای عمومی تعاونیهای کشاورزی در اتحادیه (CODECA) اروپایی در سال 2002 نیز تعداد 720 هزار شغل ایجاد کرد.

بر اساس این گزارش، اتحادیه تجار و خرده ‎فروشان اروپا نیز در سال 2002 توانسته اند 719 هزار شغل ایجاد کنند. از طریق فعالیت تعاونیهای توریستی در اروپا " شورای اروپایی توریسم" نیز 7.2 میلیارد دلار درآمد و 3.3 میلیون تخت برای اسکان توریستها تدارک دیده شده است.

فرانسه

گفتنی است، در کشور فرانسه نیز یک تشکیلات سازمانی معروف در قالب تعاونیها توانسته است حدود هزار گروه صنعتگر خرده ‎فروش و دست ‎اندرکار امور حمل و نقل در قالب 11 هزار بنگاه اقتصادی تعاونی با 180هزار کارگر و کارمند را در خود جای دهد.

ایتالیا

در کشور ایتالیا نیز با بکارگیری اصول تعاون، تعداد هزار و300 تعاونی کارگری وظیفه ایجاد 50 هزار شغل را در محدوده فعالیتهای خود تحت پوشش دارد.

بریتانیا

بررسی وضعیت اشتغالزایی تعاونیها در بریتانیا نیز نشان می دهد که تعاونیها طی سال 1998توانسته اند تعداد 113 هزار و 400 شغل تمام وقت و حدود 71 هزار و 600 شغل پاره ‎وقت ایجاد کنند.

شایان ذکر است بررسی وضعیت تعاون در اقتصاد ملی کشورها از جنبه دیگری نیز قابل بررسی است به نحوی که هم اکنون در اروپا 42 هزار بانک تعاون محلی با حدود 60 هزار شعبه فعال وجود دارد که با اختصاص 20 درصد از سهم بازار خود، به افزون بر 45 میلیون عضو و 159 میلیون مشتری خدمات ارائه می کنند.

آلمان

هم اکنون بسیاری از بزرگترین بانکهای جهان تعاونی هستند که در این بخش می توان به "رابو بانک" که 50 درصد از شهروندان آلمانی را در عضویت خود دارد اشاره کرد که بزرگترین بانک کشاورزی جهان به شمار می رود و از این طریق رتبه سومین بانک مطمئن دنیا را به خود اختصاص داده است. همچنین در آلمان تعاونیها طی سال 1994 توانسته اند تعداد 487 هزار و 300 شغل ایجاد کنند.

بررسی وضعیت تعداد اعضای تعاونیها در کشور آلمان نیز نشان دهنده عضویت 20 میلیون نفری مردم این کشور در تعاون است که این میزان 1 نفر از هر 4 نفر کل جمعیت این کشور است.

این گزارش حاکی است، "کریدیت بانک فرانسه" که یک بانک تعاونی است در حال حاضر چهارمین بانک بزرگ فرانسه است که توانسته است در بازاری سراسر رقابتی بدرخشند و دوام بیاورد.

"کردیت بانک" فرانسه

طبق این گزارش، در فرانسه از هر 10کشاورز 9 نفر عضو تعاونیهای کشاورزی هستند و در این کشور بانکهای تعاونی 60درصد تمام سپرده‌ها در اختیار دارد و 25 درصد تمام خرده‌ فروشان نیز تعاونی هستند.

فنلاند

گروه تعاونیهای فنلاند، مسؤولیت 74 درصد تولید محصولات گوشتی، 96 درصد محصولات لبنی، 50 درصد تولید تخم‌ مرغ، 34 درصد محصولات جنگلی و 34.2 درصد تمام سپرده‌های بانکهای فنلاند را در اختیار دارند.

ژاپن

در کشور آسیایی ژاپن نیز تعاونیهای کشاورزی 91 درصد کل کشاورزان ژاپنی را تحت عضویت خود دارند و 90 میلیارد دلار آمریکا نیز درآمد داشته ‌اند. در سال 2007 کل گردش مالی تعاونیهای مصرف در ژاپن 34.048 میلیارد دلار آمریکا با 9.5 درصد سهم بازار مواد غذایی بوده است، در ژاپن از هر 3 خانوار، یک خانواده عضو تعاونیها هستند.

مجارستان/کنیا

همچنین در مجارستان طی سال 2004 تعاونیهای مصرف مسئولیت 14.4درصد موادغذایی را در سطح ملی بر عهده گرفتند. در کنیا نیز تعاونیها مسؤولیت 45 درصد تولید ناخالص داخلی و 31 درصد پس‌انداز و سپرده‌ گذاری ملی را پوشش می دهند. آنها 70 درصد بازار قهوه، 76درصد بازار محصولات لبنی، 90 درصد گیاه گاوچشم و 95 درصد پنبه را در اختیار دارند.

کاستاریکا/فنلاند

در کاستاریکا نیز بیش از 10 درصد جمعیت این کشور در تعاونیها عضویت دارند. در کشور فنلاند نیز عضویت بیش از 1 میلیون و 400 هزار نفر که نمایند 62 درصد خانوارهای فنلاندی در تعاونیها عضویت دارند.

اندونزی

در کشور اندونزی 27.5 درصد خانوارها که حدودا 80 میلیون نفر از جمعیت را در شامل می شود عضو تعاونی‌ها هستند.

در آفریقا و در کشور کنیا نیز 1 نفر از هر 5 نفر یا به عبارتی 5.9 میلیون نفر از شهروندان آن عضو تعاونیها محسوب می شوند و زندگی 20 میلیون کنیایی، مستقیم و غیرمستقیم از طریق نهضت تعاون راهبری می‌شود.

هندوستان/مالزی/نیوزیلند

هم اکنون در کشور هندوستان بیش از 239 میلیون نفر عضو تعاونیها هستند و در مالزی نیز 5 میلیون و 900 هزار نفر یا 24 درصد کل جمعیت آن در تعاونیها مشارکت و عضویت دارند. در نیوزلند نیز 40 درصد جمعیت بزرگسال این کشور عضو تعاونیها محسوب می شوند.

سنگاپور/ایالات متحده

کشور سنگاپور دارای 1 میلیون و 600 هزار عضو تعاونی است که این تعداد معادل 50 درصد از کل جمعیت آن است. همچنین در ایالت متحده آمریکا 4 نفر از هر 10 نفر معادل 40 درصد کل جمعیت ایالات متحده، عضو تعاونیها هستند ضمن اینکه نیمی از شبکه برق رسانی در آمریکا نیز در مالکیت تعاونیها قرار دارد.

بلژیک/برزیل

بلژیک نیز از فعالیت تعاونیها بهره مند است به نحوی که هم اکنون 19.5درصد بازار داروسازی و داروخانه‌ها در اختیار تعاونیها است. در برزیل تعاونیها مسئول 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشاورزی و 6 درصد کل صادرات کشاورزی تجاری است به نحوی که در سال 2006 تعاونیهای برزیلی 7.5 میلیون تن از محصولات کشاورزی معادل 2.83 میلیارد دلار آمریکا را به 137 کشور جهان صادر کردند.

کانادا

تعاونیهای شکر افرا در کشور کانادا 35 درصد کل تولید شکر دنیا را تولید می ‌کنند. در کلمبیا نیز طی سال 2007 بیش از 7 هزار و 300 تعاونی 5.61 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادند که روند افزایش را نسبت به سال 2006، 5 درصد و نسبت به سال 2005 نیز 5.25 درصد نشان می‌ دهد به این ترتیب این تعاونیها بیش از 110هزار اشتغال را ایجاد کرده ‌اند که سهم معنا‌داری در ایجاد اشتغال به شمار می ‌رود.

گفتنی است، تعاونیها هم اکنون 24.4 درصد اشتغال در بخش سلامت، 18.3 درصد اشتغال در بخش حمل و نقل، 8.30 درصد در بخش کشاورزی و 7.21 درصد در بخش اعتبارات کشور کلمبیا را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین تعاونیها 87.5 درصد تمامی اعتبارات فرد را در این کشور ارائه می ‌کند.

کلمبیا

در کلمبیا تعاونیها بیمه سلامت را برای 30 درصد تمامی شهروندان فراهم کرده و مسئولیت تولید 35.29 درصد قهوه کلمبیا را برعهده دارند. در کلمبیا بیش از 4 میلیون نفر معادل 9.17 درصد جمعیت عضو تعاونیها هستند.

قبرس/دانمارک

کشور قبرس نیز از تعاونیها بهره مند شده است و از این طریق نهضت تعاون 30 درصد بازار خدماتی بانکی را در اختیار دارد و کارسازی 35 درصد بازاریابی تمام محصولات کشاورزی را نیز بر عهده دارد. در دانمارک تعاونیهای مصرف در سال 2007، 36.4 درصد بازار خرده ‌فروشی مصرف را برعهده‌ داشته‌اند.

کره جنوبی

در کره جنوبی تعاونیهای کشاورزی بیش از 2 میلیون کشاورز معادل 90 درصد کل کشاورزان این کشور را در عضویت خود دارد و از این طریق نیز آنها 11 میلیارد دلار آمریکا درآمد داشته‌اند. همچنین در این کشور 71 درصد سهم بازار ماهیگیری در اختیار تعاونیهای ماهیگیران است.

ایران

از طریق فعالیتهای 150 هزار تعاونی در کشورمان نیز تاکنون حدود 27 میلیون نفر از مردم بدون احتساب سهام عدالت به تعاونیها پیوسته اند که از این طریق نیز تعاونیها برای حدود 2 میلیون ایرانی اشتغال ایجاد کرده اند. طی ماههای گذشته نیز دولت مسئولیت ایجاد تعاونیهای اشتغالزایی و پیگیری برنامه های اشتغال کشور را به عهده تعاونیها گذاشته است.

کویت

تعاون در کشور کویت نیز طی سال 2007 از طریق فعالیت اتحادیه تعاونیهای مصرف، 70 درصد بازرگانی خرده ‌فروشی ملی را بر عهده داشته‌ است.

300 تعاونی برتر جهان

به صورت کلی، بر اساس گزارش رسمی اتحادیه بین المللی تعاون(پروژه بین المللی GLOBAL300 در سال 2008، 300تعاونی برتر جهان با گردش مالی بیش از 1.1 میلیارد دلار آمریکا، گردش مالی بیش از کشور اسپانیا به عنوان دهمین قدرت اقتصادی دنیا را داشته اند که گردش مالی این 300 تعاونی برتر جهان نسبت به سال قبل آن (2007)، 14 درصد رشد داشته است.