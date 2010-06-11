مدارک منشوری ها را جمع آوری می کنیم/ کمیته انضباطی رای صادر کند

عزیزمحمدی درگفتگو با خبرنگارمهر ضمن بیان این مطلب افزود : بحث اعمال محدودیت برای افرادی که شان و جایگاه خود را به عنوان مربی و بازیکن حفظ نمی کنند و رفتارهایی برخلاف هنجارهای پذیرفته شده جامعه مرتکب می شوند جدی است و در لیگ دهم نیز کسانی که با چارچوب های اخلاقی و معیارهای رفتاری سازمان لیگ هماهنگ نباشند، اجازه فعالیت نخواهند داشت .

عزیزمحمدی تصریح کرد: سازمان لیگ به حریم شخصی و خصوصی افراد وارد نمی شود ولی زمانی که ناهنجاری ها به سطح جامعه و محیط ورزش سرایت می کند و بسیاری از جوان ها از این ناهنجاری ها الگو برداری می کنند طبیعی است که نباید مقابل اینگونه رفتارها بی تفاوت باشیم.

رئیس سازمان لیگ برتر با بیان اینکه برخورد با ناهنجاری ها در فوتبال امری دائمی و همیشگی است و به چند مربی و بازیکن محدود نمی شود، اظهار داشت : همواره باید برای سالم سازی فضای فوتبال و دوری از آلودگی ها تلاش کنیم تا آنهایی که نمی توانند خود را با چارچوب ها و معیارهای اخلاقی و رفتاری فوتبال کشور وفق دهند، از فوتبال طرد شوند.

وی درپاسخ به این سئوال که سرانجام کدام بخش؛ کمیته انضباطی یا سازمان لیگ مسئول برخورد با ناهنجاری های فوتبال است، اظهار داشت: آنچه مشخص است رسیدن به فوتبال پاک مستلزم همراهی و همکاری تمامی بخش های مرتبط با فوتبال است ولی در فدراسیون فوتبال ، سازمان لیگ مدارک و مستندات لازم در خصوص افراد و متخلفان را در اختیار کمیته انضباطی قرار می دهد و صدور رای با این کمیته خواهد بود.

عزیز محمدی با بیان اینکه هنوز هستند کسانی که نتوانسته اند خود را با معیارها و شاخص های اخلاقی و رفتاری سازمان لیگ منطبق کنند و از همین رو تا زمانی که این رویه اصلاح نشود اجازه فعالیت به این دسته از مربیان و بازیکنان نخواهیم داد ، تصریح کرد: سازمان لیگ در پیگیری پرونده مربیان منشوری جدی است و فعالیت این دسته از مربیان در لیگ برتر را به صلاح فوتبال کشور نمی داند.