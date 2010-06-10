امضای تفاهمنامه پارلمانی میان ایران و عمان/ تاکید دوکشور بر گسترش روابط

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی لاریجانی چهارشنبه شب پس امضای تفاهمنامه مشترک پارلمانی با رئیس مجلس عمان در تهران افزود: در بعد اقتصادی همکاری های ما نسبتاً خوب است و تاکید ما در مذاکراتی که با رئیس مجلس عمان داشتیم این بود که سطح روابط در بعد اقتصادی باید گسترش یابد.

رئیس مجلس با اشاره به مسائل منطقه ای و رویکرد دو کشور در این زمینه گفت: در مسائل منطقه ای همچون موضوع فلسطین به ویژه در شرایطی که مردم فلسطین در وضعیت سختی به سر می برند نگاه دو کشور در حمایت از فلسطین به همدیگر نزدیک است.



لاریجانی با اشاره به مواضع اوباما نسبت به فلسطین اظهار داشت: باید تاسف خورد که از زمانی که اوباما با قاهره رفت و قول حمایت از حقوق فلسطینیان را داد نه تنها در این زمینه کاری صورت نداد؛ بلکه یک عقب گرد داشت و این امر که ما از مدت ها قبل آن را پیش بینی کرده بودیم.



وی ادامه داد: کشورهای اسلامی در کمک به فلسطین در شرایط کنونی باید گام های روشنی بردارند و ما در مذاکراتی که با آقای العیسایی داشتیم به نتایج خوبی در این زمینه رسیدیم.



رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در ارتباط با مباحث مربوط به منطقه به خاطر دخالت های امریکا و موضوع تروریسم ما و رئیس مجلس عمان هم نظر بودیم که باید بر امنیت بومی در منطقه تاکید شود و از حقوق مردم فلسطین به درستی دفاع شود؛ نه اینکه با شیوه امریکایی ها دنبال می کنند این موضوع پیگیری شود.



وی با اشاره به رویکرد رئیس مجلس عمان تصریح کرد: مواضع آقای العیسایی نسبت به مسئله هسته ای ایران روشن و بر مبنای اصول دقیق بوده است.



لاریجانی ادامه داد: ما از مواضع داهیانه، دقیق و منصفانه دوستان عمانی در ارتباط با فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران تشکر می کنیم.



وی افزود: متاسفیم که این روزها امریکایی ها بازی ناشیانه ای را در نیویورک به راه انداختند و برداشت ما این است که لابی صهیونیست پوست خربزه زیر پای اوباما گذاشته است.



رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در سفر رئیس مجلس عمان و همراهان ایشان مذاکرات خوبی در زمینه های مختلف داشتیم که امیدواریم اثرات آن در روابط دو کشور موثر باشد که بخشی از آن را در توافقنامه ای که امروز بین دو مجلس امضاء شد وجود دارد و امیدواریم روابط پارلمانی در آینده بین این دو کشور تقویت شود.



وی در پایان از سفر رئیس مجلس عمان و هیات همراه به ایران تشکر کرد و از مذاکرات انجام شده با همتای عمانی خود ابراز رضایت کرد.

به گزارش مهر، لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و شیخ‌احمد بن محمدالعیسایی رئیس مجلس شورای سلطنت عمان روز گذشته با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک، حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کاروان آزادی را مصداق تروریسم دولتی دانستند.



متن این تفاهم‌نامه مشترک بدین شرح است:



1. رؤسای مجالس دو کشور باتوجه به پیوندهای دیرینه تاریخی و فرهنگی و حسن هم‌جواری و بر اساس احترام متقابل نسبت به حاکمیت یکدیگر، بر تماس های پارلمانی و ارتباط بین مردم دو کشور تأکید نمودند و آن را جزء عوامل مهم و کلیدی در تقویت روابط بین دولت‌های دو کشور برشمردند.



2. رؤسای مجالس دو کشور بر نقش مهم گروه‌های دوستی - پارلمانی تأکید و در مورد استمرار روند افزایش روابط و تبادل هیئت‌ها بین گروه‌های دوستی تشکیل شده در پارلمان‌های دو کشور، موافقت خود را اعلام نمودند.



3. رؤسای مجالس دو کشور بر ضرورت فراهم آمدن زمینه‌های لازم در ابعاد مختلف به ویژه با نظر داشت به نقش مهمتری که پارلمان‌ها در تأمین بسترهای حقوقی می‌توانند ایفا نمایند در جهت تسهیل فرایند گفت‌وگوهای پارلمانی تأکید کردند.



4. رؤسای مجالس دو کشور در تلاش برای ارتقاء همکاری‌های پارلمانی مصرح در ماده 3 به شرح فوق، بر تبادل تجارب پارلمانی و قانونگذاری، ظرفیت‌های مرتبط با مدیریت پارلمانی و روند قانونگذاری و نوسازی قوانین از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی منظم تأکید کردند.



5. رئیس مجلس شورای سلطنت عمان به گرمی از آمادگی پارلمان اسلامی ایران برای همکاری مشترک در زمینه موارد تحقیقی م

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر موارد مربوط استقبال کرد.



6. رؤسای مجالس دو کشور بر حق لاینفک و مسلم تمام طرف‌های عضو ان.پی.تی در توسعه تحقیقات، تولید و استفاده بدون تبعیض از انرژی هسته‌ای در مقاصد صلح جویانه تأکید کردند.



7. باتوجه به اهمیت حیاتی موضوع فلسطین، رؤسای مجالس دو کشور فجایع مستمر رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، ادامه شهرک‌سازی‌های غیرقانونی یهودی در کرانه غربی، قدس و غیره را قویاً محکوم کردند.



8. رؤسای مجالس دو کشور با توجه به مورد مذکور از جمله بین‌الملل می‌خواهند رژیم صهیونیستی را ناگزیر سازند از سیاست غیرقانونی خود مبنی بر ساخت و سازهای غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و نقض حقوق بشر دوستانه بین‌المللی از جمله نقض کنوانسیون 1949 ژنو و سایر قطعنامه‌های ملل متحد به ویژه قطعنامه شماره 446 شورای امنیت (1949) که غیرقانونی بودن سیاست رژیم صهیونیستی در شهرک‌سازی‌ها در مناطق اشغالی فلسطین را مورد تصریح قرار می‌دهد و همچنین نقض مفاد قطعنامه 242 سازمان ملل (1967) و مفاد قطعنامه 338 این سازمان (1973) به شمار می‌آید، دست بردارد.



9. رؤسای مجالس دو کشور همچنین بر اهمیت قطعنامه مجمع پارلمانی آسیایی مبنی بر نقض حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در فلسطین و جرایم جنگی ارتکاب یافته توسط رژیم صهیونیستی در غزه که در سال 2009 میلادی در مجمع عمومی مجمع پارلمانی آسیایی به تصویب رسید، تأکید کردند.



این قطعنامه نگرانی تمام اعضای مجمع پارلمانی آسیایی را مبنی بر اینکه رژیم اشغالگر صهیونیستی باید از سرزمین‌های اشغالی از جمله قدس شریف، نوار غزه، کرانه غربی بلندی‌های جولان و مزارع شبعا، عقب‌نشینی و تمام زندانیان فلسطینی از جمله اعضای پارلمان فلسطین را آزاد کند و تمام شهرک‌سازی را متوقف سازد و تمام دیوار حایل و ایستگاه‌های بازرسی در سرزمین‌های اشغالی را از میان بردارد و به کلیه سیاست‌های توقیف و تملک زمین‌های فلسطینی خاتمه دهد، انعکاس داده است.



طرفین همچنین از صدور یک قطعنامه جدید توسط مجمع پارلمانی آسیایی با هدف توصیه به سازمان ملل متحد مبنی بر اتخاذ اقدامات قاطع در این خصوص حمایت کردند.



10. رؤسای مجالس دو کشور ضمن محکومیت هجوم وحشیانه رژیم صهیونیستی به کاروان آزادی، این اقدام را جنایت علیه بشریت و ترور دولتی دانسته و خواستار محاکمه مسئولین صهیونیستی در دادگاه جنایی بین‌المللی شدند. طرفین همچنین رفع محاصره سریع، کامل و بدون قید و شرط غزه را خواستار گردیدند.



11. رؤسای مجالس دو کشور بر ضرورت وحدت و همستگی جهان اسلام تأکید کردند و از جهان اسلام خواستند از تمام ظرفیت‌های خود برای تقویت بیشتر گفت‌وگو های مستقیم در میان مسلمانان سراسر جهان استفاده نمایند.



العیسایی رئیس مجلس شورای سلطنت عمان بنا به دعوت لاریجانی ، در رأس هیئتی بلند پایه از پارلمان این کشور از تاریخ 15 الی 19 خردادماه سال 1389 از جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.



وی در این سفر با همتای خود علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ملاقات کرد.