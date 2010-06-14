بقعه شیخ صفی الدین اردبیل تیرماه ثبت جهانی می شود

بهروز ندایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: قرار است در مجمع سالانه یونسکو در برزیل اثر تاریخی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی به ثبت جهانی برسد.

وی با اشاره به مراحل گوناگونی ثبت این اثر تاریخی از دو سال پیش در محافل ملی و بین المللی افزود: پس از سالها انتظار مردم اردبیل، تیرماه این اثر ماندگار و تاریخی ثبت جهانی خواهد شد که این امر منجر به جذب توریست خواهد شد.

وی در ادامه از ثبت اذان مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی به عنوان اثر معنوی ملی خبر داد و گفت: اذان مرحوم رحیم موذن زاده به عنوان اولین اثر معنوی از استان اردبیل به ثبت ملی می رسد .

وی گفت: قرار گرفتن این اثر به عنوان سومین اثر معنوی ملی افتخار بزرگی برای دیار اردبیل است .

ندایی از اردبیل به عنوان دارالارشاد و مهد تشیع یاد کرد و افزود: اردبیل با داشتن ذخایر ارزشمند تاریخی، طبیعی و معنوی خواستگاه علمی و نخبگان بوده که به مانند نگینی بر تارک ایران اسلامی می درخشد.

مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع گردشگری استان اردبیل گفت: هم اکنون ثبت معنوی تعزیه اردبیل با محوریت مراسم طشت گذاری در فهرست آثار معنوی ملی در دستور کار ماست.

وی ادامه داد: در این راستا کمیته های تخصصی در دفتر ثبت آثار فرهنگی و معنوی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تشکیل یافته و در حال فعالیت هستند.

وی همچنین از سند سازی زندگی عشایری به عنوان هویت ملی و جایگاه ارزنده عشایر در صحنه ملی و ثبت زندگی و کوچ عشایر را به عنوان افتخار سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یاد کرد.

ندایی خاطرنشان کرد: دو سال گذشته نیز در قالب جشنواره اقوام ایرانی نسبت به ثبت لباس زنان عشایر به عناون حجاب برتر اقدام اساسی صورت گرفت و برای همیشه این اداب و روسوم به ثبت ملی رسید.