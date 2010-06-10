تلاش ترکیه برای حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دولت ترکیه بر حل موضوع هسته ای ایران از راه مذاکره پافشاری می کند. این کشور به همراه برزیل از جمله مخالفان صدور قطعنامه جدید علیه ایران در شورای امنیت بوده و همچنان امیدوارند که این موضوع از راه دیپلماتیک حل و فصل شود.

در همین رابطه خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابع آگاه نزدیک به "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر نوشت : ترکیه بر راه حل دیپلماتیک به عنوان تنها راه حل اختلافات باور دارد و به تلاشهای خود برای به نتیجه رسیدن این مسئله ادامه می دهد.

روز گذشته "ارتوگرول آپاکان" نماینده ترکیه در سازمان ملل متحد به قطعنامه ضد ایرانی رای منفی داد و در اشاره به زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای رژیم صهیونیستی تاکید کرد: ما نمی خواهیم هیچ کس در خاورمیانه سلاح هسته ای داشته باشد. وی تصریح کرد : ما فقط خواهان حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران هستیم.



شب گذشته قطعنامه جدید ضدایرانی که توسط آمریکا، انگلیس و فرانسه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده بود، سرانجام با 12 رای موافق و 2 رای مخالف برزیل و ترکیه تصویب شد. لبنان در رای گیری امروز رای ممتنع داد، این در حالی است که آمریکا و همپیمانان غربی اش به شدت به دنبال جلب اجماع کامل برای تصویب این قطعنامه بدون هر گونه مخالفتی بودند که در این راه ناکام ماندند.