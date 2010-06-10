تحقیقات 18 ساله برای ارائه دو نوع بادام اصلاح شده

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از باغات بادام منطقه افزود: کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی پس از 18 سال تحقیق موفق شدند دو رقم بادام یرگل زودرس و پرمحصول را جهت تولید انبوه به بهره برداران باغی کشور معرفی کنند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه و مهم تحقیقات در پیشبرد اهداف توسعه ای کشور به خصوص در بخش مهم و استراتژیک کشاورزی گفت : ارقام معرفی شده برای تولید انبوه که امسال به خزانه ازدیاد نهال منتقل می شوند و سازگاری گسترده ای باشرایط باغداران مناطق معتدل سرد کشور دارند و با ارقام تجارتی داخلی و خارجی قابل رقابت هستند.

محمدیان همچنین اضافه کرد: این برنامه در قالب یک پروژه اصلاحی از طریق دورگ گیری، در قالب چهار طرح تحقیقاتی، توسط سعداله اسکندری محقق مجری طرح در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اجرا گردید.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: در نهایت پس از طی مراحل بررسی و ارزیابی توسط کمیته انتخاب و نامگذاری ارقام سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی به ترتیب با اسامی "اسکندر" با خصوصیات بادام دیرگل ، زودرس و پر محصول و" آراز" بادام دیرگل ، بسیار زود رس با کیفیت مناسب نامگذاری و در اردی بهشت ماه سال جاری توسط وزیرجهاد کشاورزی رونمایی شدند.

محمدیان از مهمترین ویژگیهای این ارقام، دیرگل و زودرس بودن آنها را ذکرکرد و گفت: ارقام معرفی شده محصول را در مقابل سرمای دیررس بهاره محافظت نموده و ریسک تولید را درحدچشمگیری کاهش می دهد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اظهار امیدواری کرد: با قرار گرفتن این دو رقم معرفی شده در چرخه تولید در آینده نزدیک، تولید محصول بادام بخصوص در منطقه شمالغرب کشور، افزایش و بهبود کیفیت قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت.