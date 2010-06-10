۲۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

در آذربایجان شرقی صورت گرفت؛

تحقیقات 18 ساله برای ارائه دو نوع بادام اصلاح شده

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: پس از 18 سال تحقیق دو رقم بادام اصلاح شده جهت تولید انبوه به بهره برداران باغی کشور معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از باغات بادام منطقه افزود: کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی پس از 18 سال تحقیق موفق شدند دو رقم بادام یرگل زودرس و پرمحصول را جهت تولید انبوه به بهره برداران باغی کشور معرفی کنند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه و مهم تحقیقات در پیشبرد اهداف توسعه ای کشور به خصوص در بخش مهم و استراتژیک کشاورزی گفت : ارقام معرفی شده برای تولید انبوه که امسال به خزانه ازدیاد نهال منتقل می شوند و سازگاری گسترده ای باشرایط باغداران مناطق معتدل سرد کشور دارند و با ارقام تجارتی داخلی و خارجی قابل رقابت هستند.

محمدیان همچنین اضافه کرد: این برنامه در قالب یک پروژه اصلاحی از طریق دورگ گیری، در قالب چهار طرح تحقیقاتی، توسط سعداله اسکندری محقق مجری طرح در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اجرا گردید.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: در نهایت پس از طی مراحل بررسی و ارزیابی توسط کمیته انتخاب و نامگذاری ارقام سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی به ترتیب با اسامی "اسکندر" با خصوصیات بادام دیرگل ، زودرس و پر محصول و" آراز" بادام دیرگل ، بسیار زود رس با کیفیت مناسب نامگذاری و در اردی بهشت ماه سال جاری توسط وزیرجهاد کشاورزی رونمایی شدند.

محمدیان از مهمترین ویژگیهای این ارقام، دیرگل و زودرس بودن آنها را ذکرکرد و گفت: ارقام معرفی شده محصول را در مقابل سرمای دیررس بهاره محافظت نموده و ریسک تولید را درحدچشمگیری کاهش می دهد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اظهار امیدواری کرد: با قرار گرفتن این دو رقم معرفی شده در چرخه تولید در آینده نزدیک، تولید محصول بادام بخصوص در منطقه شمالغرب کشور، افزایش و بهبود کیفیت قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت.

