واکنش منفی اندونزی به تصویب قطعنامه ضد ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر(قنا)، مارتی ناتالگاوا از تحریمهای جدید آمریکا و همپیمانانش علیه جمهوری اسلامی ایران که در قالب قطعنامه جدید تصویب شد ابراز تاسف کرد.



وی بر ضرورت حل مسئله هسته ای ایران از راه گفتگو و مذاکره تاکید کرد.

وزیر امور خارجه اندونزی درباره کارایی تحریمها و پایان یافتن تنش به وجود آمدن بر سر فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران با این اقدامات ابراز تردید کرد.



وی خاطرنشان کرد: اندونزی همواره به حل موضوع از راه تحریم دیدگاه منفی دارد.



ناتالگاوا افزود : اندونزی معتقد است موضوع ناشی از بی اعتمادی میان طرفین است به ویژه اینکه غرب به طرح مبادله سوخت هسته ای که توسط ترکیه ، برزیل وایران مطرح شد اعتماد نکرد.





