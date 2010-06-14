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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۲۱:۱۷

واکنش منفی اندونزی به تصویب قطعنامه ضد ایرانی

واکنش منفی اندونزی به تصویب قطعنامه ضد ایرانی

وزیر امور خارجه اندونزی با ابراز تاسف از تصویب قطعنامه جدید بر ضد جمهوری اسلامی ایران به سبب پافشاری بر حقوق هسته ای مشروع خود بر ضرورت حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران تاکید کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر(قنا)، مارتی ناتالگاوا از تحریمهای جدید آمریکا و همپیمانانش علیه جمهوری اسلامی ایران که در قالب قطعنامه جدید تصویب شد ابراز تاسف کرد.

وی بر ضرورت حل مسئله هسته ای ایران از راه گفتگو و مذاکره تاکید کرد.

وزیر امور خارجه اندونزی درباره کارایی تحریمها و پایان یافتن تنش به وجود آمدن بر سر فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران با این اقدامات ابراز  تردید کرد.

وی خاطرنشان کرد: اندونزی همواره به حل موضوع از راه تحریم دیدگاه منفی دارد.
 
ناتالگاوا افزود : اندونزی معتقد است موضوع ناشی از بی اعتمادی میان طرفین است به ویژه اینکه غرب به طرح مبادله سوخت هسته ای که توسط ترکیه ، برزیل وایران مطرح شد اعتماد نکرد.
 

 
کد مطلب 1098321

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