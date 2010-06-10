تاسیس موزه تمدن اردبیل به هیئت دولت پیشنهاد می شود

به گزارش خبرنگار مهردر اردبیل، منصور حقیقت پور عصر چهارشنبه در جلسه اساتید تاریخ استان اردبیل در سالن اجتماعات شیخ صفی استانداری با بیان اینکه باید هویت تاریخی حوزه قفقاز و اردبیل به خوبی نقد و بررسی شود، افزود: ما با تشکیل کارگروه ها و کمیته های مختلف می توانیم با ساخت مختلف سریالهای تلویزیونی و برنامه های فرهنگی و هنری آن را تبلیغ کنیم.

وی گفت: هر چند عده ای امروز می خواهند وقایع تاریخی جعلی را به خورد مردم قفقاز و آذربایجان دهند اما اساتید تاریخ ما می توانند با برسی دقیق و واقعی تاریخی، نسبت به معرفی صحت این وقایع امداد کنند.

وی ضرورت روشنگری را خاطرنشان کرد و گفت: ما از تولید فیلم، چاپ کتاب ، تولید مقالات علمی و تحقیق در این زمینه استقبال می کنیم و پیگیری راه اندازی رشته تاریخ در حوزه عرفان و تشیع هستیم.

استاندار اردبیل اضافه کرد: در این حوزه از دانشجویانی که با موضوع تاریخ آذربایجان اقدام به تهیه پایان نامه کنند استقبال کرده و به صورت مادی و معنوی از آنها حمایت می کنیم .

حقیقت پور به برخی اخبار موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: ما امیدواریم که اگروه های تشکیل یافته در این زمینه با پشتوانه های مالی، زمینه راه اندازی یک تشکل مردم نهاد را فراهم کنند.

وی از گروه تاریخ استان خواست تا ضمن تدوین و انتشار فصلنامه ای تخصصی زمینه سفرهای علمی، تحقیقاتی و برگزاری سمینهارهای مختلف را در قالب یک برنامه درون ارایه دهند.

حقیقت پور یادآور شد: در این زمینه تلاش می کنیم مرکز مطالعات تاریخی اردبیل را راه اندازی کرده و به صراحت اعلام می کنیم که اردبیل اولین استانی است که سفر استانی هیات دولت برای تقویت حافظه تاریخی استان پیشنهاد می دهد.

استاندار اردبیل یاد آور شد: در کنار این مسائل از هیئتهای علمی کشورهای همسایه که تبادل اطلاعات و بررسیهای علمی داشته باشند استقبال می کنیم و خواستار راه اندازی پژوهشکده تاریخ دو استان هستیم.