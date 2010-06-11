به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بیابانکی داور بخش شعر و داستان جشنواره هنری معرفتی "هدی" با بیان این مطلب گفت: هدف اصلی از طراحی جشنواره هدی این بوده که نسل جدید و جوانترها آثار شهید مطهری را مطالعه کنند، اما در بخش شعر دوستان شاعر هدف و مبنای مسابقه را به اشتباه متوجه شده بودند و از این رو بسیاری از آثاری را که مطالعه کردم چندان خوب نبودند.
وی افزود: وقتی کتاب "داستان راستان" را میخوانیم با داستانهایی روبرو میشویم که مستند هستند و سند تاریخی دارند و همچنین برای خود منطقی دارد که برای قالب خودش ساخته شده است.
شاعر مجموعه "سنگچین" ادامه داد: وقتی میگوییم بر اساس یک داستان شما چیزی را بسرایید، شاعر داستان را به نظم تبدیل میکند، در حالی که خود داستان نثری روان و ساده دارد و پیام خود را به راحتی منتقل میکند، از این رو نیازی ندارد به نظم تبدیل شود.
بیابانکی با تاکید بر اینکه به نظم درآوردن آثار بیهوده است، گفت: اگر قرار بود به نظم درآوردن آثار بتواند جایگاه مطلوب پیدا کند با انتشار ترجمه منظوم قرآن یا وصیتنامه امام (ره) این اتفاق میافتاد، در حالی که چنین نشد، چرا که منطق قرآن منطق نظم نبوده و خدا از همه ما شاعرتر است و اگر اراده میکرد این کتاب آسمانی را به صورت نظم نازل میکرد.
وی افزود: چنین فعالیتهایی چیزی به اصل قصه اضافه نمیکند و حتی ممکن است در جهت خلاف پیامی که قرار است صادر شود عمل کند. به نظم درآوردن با الهام گرفتن از چیزی متفاوت است. باید در فراخوان جشنواره الهام گرفتن قید میشده تا شاهد ارسال آثاری به نظم نباشیم.
بیابانکی درباره داوری آثار شعر جشنواره هدی گفت: آثار نظم را کنار گذاشتم چرا که چنین کارهایی را ارزشمند نمیدانم، اما آثار خوبی هم با الهام از موضوع مسابقه ارسال شده بود که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
این طنزپرداز گفت: امیدوارم در دورههای بعد با شاعران برای اعلام چنین فراخوانهایی مشورت شود تا مشکلات وجود نداشته باشد، چرا که اگر شاعران مورد مشورت قرار میگرفتند، بودجه حوزه هنری به شکل بهتر و بازدهی بیشتری به کار گرفته میشد.
بیابانکی در پایان گفت: در کل فراخوان جشنواره هدی در بخش شعر ایراداتی داشت. منطق نثر را نمیتوان به منطق شعر تبدیل کرد، چرا که از دو ژانر متفاوتند، اما میتوان از نثر برای سرایش اشعار خوب الهام گرفت، ای کاش در فراخوان نوشته میشد شاعران از داستانها الهام بگیرند.
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