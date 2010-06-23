عباسعلی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت های تحقیقاتی این موسسه در حوزه کاهش شانه دارهای حوزه دریای خزر افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده تنها راه مبارزه با گونه مهاجم دریای خزر به نام شانه دارها ( Mnemiopsis leidyi ) موجودات زنده ای به نام شانه خوار یا "بروواتا" (Beroe Owata) است از این رو فاز اول سازگارسازی این موجودات با اکولوژی دریای خزر اجرا شد.

وی با بیان اینکه شانه خوار "بروواتا" از دریای مرمره وارد کشور شد، ادامه داد: با توجه به شرایط اکولوژی دریای خزر و میزان شوری آب در محیط خارج از دریا شرایط اکولوژی دریای خزر را فراهم و اقدام به سازگارسازی این موجودات کردیم.

رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران از اجرای فاز دوم این طرح تا مردادماه جاری خبر داد و اضافه کرد: همزمان با اجرای این تحقیقات کمیته مبارزه با تهدیدات بیولوژیکی در منابع آبهای کشور که به ریاست معاون اول رئیس جمهور ایجاد شده، مذاکراتی را با کشورهای حوزه دریای خزر شامل ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و روسیه برای وارد کردن گونه "بروواتا" در دریای خزر آغاز کرده است.

وی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط زیست، مرکز ملی اقیانوس شناسی و سازمان دامپزشکی را از جمله اعضای ثابت این کمیته نام برد و افزود: در آخرین نشست این کمیته، روش بیولوژیکی که از سوی موسسه تحقیقات شیلات برای مبارزه با شانه دارها ارائه شده است مورد تایید قرار گرفت و همچنین بر سازگاری گونه "بروواتا" تاکید شد لذا امیدواریم با نهایی شدن مذاکرات پنج جانبه کشورهای حوزه دریای خزر بتوانیم به زودی مبارزه بیولوژیکی با شانه دارها را اجرایی کنیم.

مطلبی همچنین به بیان میزان خسارات کشورهای حوزه دریای خزر از حضور گونه مهاجم شانه دارها پرداخت و یادآور شد: از میان کشورهای حوزه دریای خزر، ایران بیشترین خسارات را متحمل شده است به گونه ای که میزان قابل توجهی از کیلکا ماهیان کاهش یافته است.

وی وارد کردن هر نوع گونه جدید به اکوسیستم مشترک دریای خزر را منوط به توافق سایر کشورهای حوزه دانست و خاطر نشان کرد: به کشورهای منطقه پیشنهاد کردیم که ایران حاضر است با نظارت آنها بر روی سایر روش ها که از سوی آنها ارائه شود سرمایه گذاری کند.



رئیس مرکز تحقیقات شیلات با بیان اینکه تعداد شانه دارها از سال گذشته تاکنون ثابت مانده و افزایش نداشته است، گفت: با انجام مذاکرات پنج جانبه و حل و فصل مشکلات موجود می توان به نتایج مبارزه بیولوژیکی با گونه مهاجم دریای خزر امیدوار بود.