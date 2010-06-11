ضرب الاجل وزارت کار به دفاتر مهاجرتی/ فعالیت 100 شرکت در 4 شهر بزرگ

حسن کرباسی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست مشترک کاریابیها با معاونت امور بین الملل وزارت کار و امور اجتماعی پیرامون مسائل مربوط به فعالیت غیرقانونی دفاتر مهاجرتی خبر داد و گفت: در جلسه مشترکی که با معاونت امور بین الملل وزارت کار داشتیم طرح ساماندهی دفاتر مهاجرتی که آئین نامه آن توسط این وزارتخانه تهیه و در کمیته نظام پیشنهادات نیز تصویب شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.

ساماندهی مهاجرتی ها بعد از ILO

دبیرانجمن صنفی کاریابیهای بین المللی کشور با اشاره به اینکه در اواخر دوره فعالیت وزیر سابق توسط وی، طرح برای اجرا ابلاغ شده بود که توسط وزیر جدید نیز مورد تاکید قرار گرفت، اظهار داشت: البته طرح در تغییر و تحولات وزارت کار مسکوت ماند ولی قرار شد با دستور حبیب زاده (معاون امور بین الملل وزارت کار)، بعد از اجلاس ILO مورد پیگیری قرار گیرد.

کرباسی به برنامه ریزی برای صدور اطلاعیه ای برای فراخوان دفاتر مهاجرتی خبر داد و افزود: در قالب این فراخوان از دفاتری که فعالیتهای مهاجرتی ارائه می دهند خواسته می شود تا بر اساس دستورالعمل موجود برای فعالیت کاریابی بین المللی، اقدامات خود را با آئین نامه مصوب هیئت وزیران وفق دهند.

فراخوان مهاجرتی ها

وی بیان داشت: وکیلی که پروانه کارش برای کشور کانادا است اجازه فعالیت در ایران را ندارد و فقط می تواند در چارچوب قوانین همان کشور فعالیت داشته باشد و اگر بخواهد فعالیتی در یک کشور دیگر آن هم در بخش کاریابی و مهاجرت انجام دهد باید خود را با شرایط کار در کشور هدف وفق دهد.

این مقام مسئول در کاریابیها خاطر نشان کرد: در این زمینه، طرحی توسط دفتر هدایت نیروی کار در زمان جهرمی ارائه شده بود و با تصویب در کمیته نظام پیشنهادات وزارت کار جهت اجرا به معاون توسعه اشتغال وقت نیز ابلاغ شده بود. طبق این دستورالعمل هر شخص و شرکتی که بخواهد فعالیتی در بخش کاریابی و مهاجرتی داشته باشد باید از جایی تحت نظارت باشد.

شگردهای تبلیغاتی

کرباسی با تاکید بر اینکه متاسفانه موسسات مهاجرتی بدون مجوز از خلاء قانونی سوء استفاده کرده و به هیچ جا نیز جوابگو نبودند و همچنین اندازه کار آنها به دلیل اینکه به جایی پاسخگو نیستند، بزرگ شده است، گفت: مهاجرتی ها با تبلیغات در شبکه های ماهواره ای و خارج از کشور توانسته اند درآمدهای نامشروع زیادی کسب کنند.

وی خاطر نشان کرد: انتقاد ما به برخی جراید به ویژه روزنامه همشهری این است که آنها باید درج آگهی های مربوط به فعالیتهای مهاجرتی و غیرقانونی را فقط در صورت ارائه مجوز انجام دهند ولی متاسفانه در حال حاضر اینگونه شرکتها تحت عنوان "بانک اطلاعات" مهاجرتی و مسافرتی اقدام به درج آگهی می کنند در حالی که چنین چیزی (بانک اطلاعاتی) اصلا وجود ندارد.

بانک اطلاعاتی؛ وسیله برای هدف

دبیرانجمن صنفی کاریابیهای بین المللی کشور ادامه داد: در بیشتر آگهی هایی که از سوی دفاتر مهاجرتی منتشر می شود یک شماره تلفن می دهند که پس از تماس می گویند به وب سایت مراجعه شود و وقتی وارد وب سایت آنها می شویم به صراحت بحث اخذ ویزای کار، اقامت و موارد مرتبط با مهاجرت تشریح شده است.

کرباسی در پاسخ به این سوال که اقدامات دفاتر مهاجرتی چه اختلالی در کار دفاتر کاریابی بین المللی ایجاد می کند؟ تاکید کرد: ما به دنبال این نیستیم که فعالیت دفاتر مهاجرتی متوقف شود و آنها از چرخه فعالیت حذف شوند بلکه به دنبال این هستیم تا مهاجرتی ها نیز طبق قانون حرکت کنند چون از این طریق صنف ما هم گسترده تر می شود.

ساماندهی به جای حذف

وی با اعلام اینکه کاریابیهای بین الملل دفاتر مهاجرتی را رقبای خود نمی دانند، گفت: ما می گوییم آنها در حال حاضر کاری را انجام می دهند که طبق قانون باید از وزارت کار مجوز داشته باشند. بنابراین ما خواهان ساماندهی مهاجرتی ها در چارچوب قانون هستیم و به هیچ وجه دنبال حذف این دفاتر نیستیم.

این مقام مسئول کاریابیهای بین المللی تصریح کرد: تصمیمی که با همکاری قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل گرفته شد این بود که یک اطلاعیه ای با مهلتی مشخص صادر شود تا دفاتر مهاجرتی بتوانند در آن دوره زمانی اقدامات خود را با قوانین و شرایط آئین نامه مصوب هیئت وزیران تطبیق دهند و در صورتی که صلاحیت آنها به تایید رسید، پروانه کاریابی بین المللی صادر شود.

کرباسی افزود: در این بخش دفاتری که صلاحیت نداشته باشند و یا در مقطع زمانی که اعلام می شود مسئله را پیگیری نکنند، از طریق مراجع قانونی با آنها برخورد می شود. هم اکنون منتظریم اجلاس سازمان جهانی کار به پایان برسد و بحث فراخوان صورت گیرد.

فعالیت 80 تا 100 شرکت مهاجرتی

وی آمار دفاتر مهاجرتی غیرقانونی را در حال حاضر بین 80 تا 100دفتر در سطح کشور اعلام کرد که بیشترین تعداد آنها در تهران، شیراز، اصفهان و مشهد فعالیت دارند. ذکر این نکته نیز ضروری است که متاسفانه هم اکنون یک سری از این دفاتر در ایران حضور ندارند و مقیم خارج از کشور هستند.

این مقام کاریابیهای بین المللی با اشاره به اینکه در قانون کلمه "مهاجرت" نداریم و شخصی که می خواهد به کشور خارجی مهاجرت کند یا به واسطه سرمایه گذاری خواهد بود و یا کار، گفت: هم اکنون در بیشتر کشورهای مهاجر پذیر مانند استرالیا و کانادا برنامه به همین صورت است.

در قانون مهاجرت نداریم

به گفته کرباسی، وقتی نیرویی اعلام می کند که من جوشکار هستم به واسطه حرفه ای که در آن مهارت دارد شرایط اعزام به خارج از کشور را می یابد و اگر دفاتر مهاجرتی اقدام به این کار کنند از نظر ما کاریابی است و ما می خواهیم آنها با مجوز و صلاحیت کار کنند.

اعزم نیروی مستقیم توسط دستگاهها

وی همچنین انتقادی را نیز به عملکرد دستگاهها و شرکتهایی که هم اکنون در خارج از کشور برای انجام پروژه ها، نیروی ایرانی اعزام کرده اند، وارد دانست و بیان داشت: اینکه خود دستگاهها بخواهند توسط خود اقدام به اعزام نیرو کنند از نظر ما اشکال دارد و دخالت در امورات کاریابیها محسوب می شود چون به صراحت در مصوبه هیئت وزیران قید شده است که هرگونه اعزام نیروی کار فقط با داشتن مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی امکانپذیر است.

کرباسی خاطر نشان کرد: علیرغم تاکیدات وزارت کار هنوز حمایت جدی برای جلوگیری از اینگونه اقدامات انجام نشده است تا ما بتوانیم با این نوع از شرکتها مقابله کنیم.