عملیات اجرایی پارک چندمنظوره در کرج آغاز شد

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این بوستان در زمینی به مساحت 33هزار و 500 متر مربع در ابتدای بلوار رستاخیز کرج احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: بوستان مذکور دارای فضای ورزشی، تفریحی، خدماتی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و رفاهی برای شهروندان است و وجود آن کمک می کند که بسیاری از خلاها و کمبودها در این زمینه ها در کلانشهر کرج از میان برداشته شود.

این مسئول بیان کرد: با توجه به نیاز کلانشهر کرج به فضاهای فرهنگی و تفریحی، توسعه این فضاها در اولویت کاری قرار گرفته و عملی شده است که پیش بینی می شود نتایج درخشانی در آینده به همراه داشته باشد.

وی یادآور شد: به تازگی بوستان شهرداری در حاشیه بلوار رستاخیز در زمینی به مساحت هشت هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال با امکانات زمین بازی کودکان، آبنما و آبراه به بهره برداری رسید.