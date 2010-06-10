  1. استانها
عملیات اجرایی پارک چندمنظوره در کرج آغاز شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج گفت: عملیات اجرایی پارک ایرانی به عنوان یک پارک چندمنظوره با هدف کاهش خلاها و کمبودهای فرهنگی، تفریحی و ... در این کلانشهر آغاز شد.

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این بوستان در زمینی به مساحت 33هزار و 500 متر مربع در ابتدای بلوار رستاخیز کرج احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: بوستان مذکور دارای فضای ورزشی، تفریحی، خدماتی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و رفاهی برای شهروندان است و وجود آن کمک می کند که بسیاری از خلاها و کمبودها در این زمینه ها در کلانشهر کرج از میان برداشته شود.

این مسئول بیان کرد: با توجه به نیاز کلانشهر کرج به فضاهای فرهنگی و تفریحی، توسعه این فضاها در اولویت کاری قرار گرفته و عملی شده است که پیش بینی می شود نتایج درخشانی در آینده به همراه داشته باشد.

وی یادآور شد: به تازگی بوستان شهرداری در حاشیه بلوار رستاخیز در زمینی به مساحت هشت هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال با امکانات زمین بازی کودکان، آبنما و آبراه به بهره برداری رسید.

