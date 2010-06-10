به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا جوانمردی قبل از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: هم اکنون یکصد رشته از رشتههای صنایع دستی شناخته شده در کشور در استان قم فعال است و حدود هشت هزار نفر در این رشتهها فعالیت دارند که بیشتر آنها خانگی است و این ظرفیت مناسبی برای تشکیل تعاونی های بانوان در این عرصه است.
وی ادامه داد: رشتههای مختلف صنایع دستی استان با سرمایهگزاری اندک از سوی دستگاههای ذیربط زمینه ایجاد کسب و کار فراوانی را فراهم میآورد.
مدیر کل تعاون استان قم اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت دهم بر ایجاد اشتغال خانگی تأکید دارد، صنایع دستی یکی از بهترین فرصتها برای ایجاد این نوع کسب و کار است.
جوانمردی در ادامه بخش تعاون را یکی از بخشهای توانمند در ایجاد چنین کسب و کارهایی خواند و گفت: خوشبختانه نمونههای موفق تعاونی در بخش صنایع دستی در استان کم نیست و هم اکنون 11 تعاونی صنایع دستی تنها در بخش تعاونیهای بانوان در قم مشغول به فعالیت میباشند.
نبود بازار عرضه محصولات مهمترین مشکل تعاونیهای صنایع دستی
مدیر کل تعاون استان قم تأکید کرد: بر اساس توافقنامهای که بین وزارت تعاون و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به امضاء رسیده، زمینه افزایش همکاریها بین این دو دستگاه فراهم شده است و انشاء الله با دادن تسهیلات و همچنین فراهم آوری بازار عرضه محصولات که اصلیترین مشکل تعاونیهای صنایع دستی استان قم است، تعداد تعاونیهای این بخش در استان افزایش خواهد یافت.
جوانمردی در پایان اجرای طرح تعاونی فراگیر ملی را بستر مناسبی در جهت گسترش فعالیتهای تعاونی در کشور عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح دامنه فعالیتهای تعاونی در کشور و همچنین تعداد تعاونیها و خدمات ارائه شده به آنها افزایش خواهد یافت.
