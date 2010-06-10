  1. استانها
  2. کرمان
۲۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۰۵

بروجردی:

مشکلات و کاستی های شهرستانهای جنوبی کرمان بررسی شد

مشکلات و کاستی های شهرستانهای جنوبی کرمان بررسی شد

کرمان – خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به دیدار با فرمانداران شهرستانهای جنوبی کرمان گفت: مشکلات و کاستیهای شهرستانهای جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علاء الدین بروجردی ظهر پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کرمان اظهار داشت: سفرهای استانی کمیسیون امنیت ملی در راستای وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس در خصوص مسائل امنیتی صورت می گیرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه وزارتخانه های این کمیسیون بازدیدهای مختلفی از اماکن و شهرستانهای مختلف صورت می گیرد و مشکلات و کاستیها مورد بررسی قرار می گیرد.

بروجردی خاطرنشان کرد: مشکلات و کاستی ها بررسی و درنهایت در گزارشی به دستگاههای مربوط منعکس و پیگیری می شود.

وی با اشاره به عضویت 28 نماینده مجلس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اکثر اعضاء این کمیسیون دارای سابقه طولانی و موفق در دفاع مقدس می باشند.

وی در ادامه به بازدید از شهرستانهای بم و جیرفت اشاره کرد و گفت: در بم با سه فرماندار  و در جیرفت با شش فرماندار شهرستانهای استان کرمان جلساتی را برگزار کردیه ایم و مشکلات و کاستی ها مورد بحث قرار گرفت.

وی با اشاره به اقتدار نظام اسلامی در مباحث امنیتی و دفاعی گفت: خوشبختانه منحنی اقتدار نظام جمهوری اسلامی به سیر صعودی خود ادامه می دهد و مقتدارانه رو به پیشرفت و توسعه است.

کد مطلب 1098410

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها