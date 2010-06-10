مشکلات و کاستی های شهرستانهای جنوبی کرمان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علاء الدین بروجردی ظهر پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کرمان اظهار داشت: سفرهای استانی کمیسیون امنیت ملی در راستای وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس در خصوص مسائل امنیتی صورت می گیرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه وزارتخانه های این کمیسیون بازدیدهای مختلفی از اماکن و شهرستانهای مختلف صورت می گیرد و مشکلات و کاستیها مورد بررسی قرار می گیرد.

بروجردی خاطرنشان کرد: مشکلات و کاستی ها بررسی و درنهایت در گزارشی به دستگاههای مربوط منعکس و پیگیری می شود.

وی با اشاره به عضویت 28 نماینده مجلس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اکثر اعضاء این کمیسیون دارای سابقه طولانی و موفق در دفاع مقدس می باشند.

وی در ادامه به بازدید از شهرستانهای بم و جیرفت اشاره کرد و گفت: در بم با سه فرماندار و در جیرفت با شش فرماندار شهرستانهای استان کرمان جلساتی را برگزار کردیه ایم و مشکلات و کاستی ها مورد بحث قرار گرفت.

وی با اشاره به اقتدار نظام اسلامی در مباحث امنیتی و دفاعی گفت: خوشبختانه منحنی اقتدار نظام جمهوری اسلامی به سیر صعودی خود ادامه می دهد و مقتدارانه رو به پیشرفت و توسعه است.