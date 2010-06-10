اختصاص چهار میلیارد ریال اعتبار به احداث پایانه مرزی میل 78

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد وحدتی فرد پیش از ظهر پنج شنبه در جریان بازدید استاندار خراسان جنوبی از بازارچه مرزی میل 78، از پیشرفت فیزیکی 40 درصدی بازارچه میل 78 خبر داد و افزود: برای احداث حصار در پایانه مرزی میل 78 اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال تعیین شده است.

وی به عدم وجود مشکل در حمل و نقل استان اشاره کرد و بیان داشت: هم اکنون دغدغه تجار، عدم جاده مناسب در کشور افغانستان است که این مهم در حال پیگیری بوده و به زودی مرتفع می شود.

وحدتی فرد در ادامه استقرار گارد گمرک در پایانه مرزی میل 78 را برای کاهش دغدغه های مرزبانی ضروری دانست.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی در پایان از برگزاری مناقصه سایت دائم پایانه مرزی میل 78 در روزهای آینده خبر داد.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این مراسم با بیان اینکه این استان قابلیت مطرح شدن به عنوان منطقه آزاد تجاری شرق کشور را دارد، گفت: با توجه به ضریب بالای امنیت و توسعه خدمات، صنایع و معادن در خراسان جنوبی می توان این استان را به عنوان منطقه آزاد تجاری شرق کشور مطرح کرد و به تناسب آن اقدامات اساسی و مطلوب در پایانه مرزی میل 78 انجام داد.

قهرمان رشید اقدامات انجام شده در مرز میل 78 را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: اعتبار مورد نیاز برای احداث 130 کیلومتر راه تا استان فراه افغانستان تامین شده و علاوه بر 15کیلومتر راه آسفالت شده 50 کیلومتر دیگر نیز آماده آسفالت است.

وی با بیان اینکه آخرین فاز این پروژه در دست اجرا بوده و مشکل اعتباری در این زمینه وجود ندارد ابراز امیدورای کرد: این پروژه بزرگ به زودی به بهره برداری برسد.

استاندار خراسان جنوبی پایانه مرزی میل 78 را مهم ترین معبر استان با کشور افغانستان دانست و گفت: برای توسعه اقتصادی استان و کشور رونق بیشتر این پایانه ضروری است.