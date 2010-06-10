اختلاف سلیقه نباید باعث اختلاف در اصول و مبانی نظام شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید جواد شهرستانی قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار مدیر سازمان جوانان استان قم به مسائل اخیر جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: باید همه قدر این نظام مقدس جمهوری اسلامی را بدانیم، باید بدانیم در طول 14 قرن گذشته چنین نظامی با رهبری یک فقیه نداشتهایم.
وی ادامه داد: خوشبختانه امروز به برکت این نظام، شیعیان در کشورهای دیگر متحد شدهاند و شیعه و شیعیان در جهان از نفوذ بسیار بالایی برخوردارند از این رو ما مکلف هستیم برای حفظ نظام کوشش کنیم.
شهرستانی با اشاره به نقش مردم در حفظ نظام تصریح کرد: جوانان در حفظ نظام اسلامی نقش بسیار موثر و سازندهای دارند و باید با استفاده از تجربه مسنترها، نقش اول را در حفظ نظام ایفا کنند که الحمدلله امروز بیشتر جوانان ما، مؤمن و انقلابی هستند و جزو حافظان اصلی نظام محسوب میشوند.
لزوم تدوین برنامههای تربیتی برای کودکان و جوانان
وی با اشاره به حوزه کارکرد این سازمان با جوانان اظهار داشت: جوانی و جوانها در مقوله فرهنگ در هر جامعهای به عنوان شاخص مطرح هستند و از اهمیت ویژهای در پویایی جامعه برخوردارند، از این رو کار این سازمان کار بسیار مهم و خطیری است و باید در این خصوص برای برنامههای تربیتی جوانان برنامههای دقیقی مدون شود.
شهرستانی بر ضرورت توجه به تربیت افراد از سنین کودکی اشاره کرد و با اشاره به روایت «العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر» گفت: باید مباحث تربیتی از دوران کودکی جدی گرفته شود و در دوران جوانی نظارت شود تا ان شاءالله شخصیت فرد تا پایان عمر شخصیتی سالم و دینی باقی بماند.
نماینده آیتالله سیستانی در ادامه با اشاره به وجود 180 تشکل غیردولتی در استان قم گفت: حضور این تعداد تشکل غیردولتی فعال در استان امیدوارکننده است و این تشکلها صددرصد به نفع جامعه و اسلام هستند.
فواید مشورت مسئولان با جوانان
شهرستانی با اشاره به یک جریان تاریخی در مورد مشورت امام با شاگردانش گفت: مشورت با جوانان توسط مسئولین امر حداقل دو فایده مهم را در بر دارد؛ یکی اینکه اعتماد به نفس را به جوانان هدیه میدهد، دوم اینکه ذهن جوان بسیار مستعد است و حتماً ایده بسیار مناسبی را به مسئول مشورت گیرنده هدیه میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ازدواج جوانان اشاره کرد و ضمن تشکر از سازمان جوانان در خصوص پیگیری موضوع ازدواج جوانان و تلاش برای فرهنگ سازی این امر مقدس در جامعه تصریح کرد: در برخی کشورها، عرفها و سنتهای نامناسبی رایج است اما در ایران اکثر سنتهای گذشته خوب و سازنده و تسهیل کننده ازدواج و هدایت کننده به سوی ازدواج صحیح میباشند از این رو امیدوارم خانوادههای ایرانی سنتها و عرفهای قدیم خود را دوباره احیا کنند تا جوانان زودتر سر و سامان بگیرند ضمن اینکه در دین مبین اسلام نیز سنتها و تأکیدات دینی بسیار راهگشایی داریم که باید آنها نیز رعایت شود.
«مهر الزهرا» در ازدواجها لحاظ شود
وی در ادامه با اشاره به برخی آفتها و مشکلات امر ازدواج، مهریههای سنگین را یکی از این موارد برشمرد و گفت: باید مهریه معقول و اندازه و حتی الامکان «مهر الزهرا» رعایت شود و برای پائین آوردن این مهریههای بالا که عمدتاً مضر به زندگی هستند باید در جامعه فرهنگ سازی شود.
شهرستانی شناخت کافی زوجین از یکدیگر به عنوان یکی از ضروریات ازدواج موفق دانست و خواستار احترام متقابل والدین و فرزندان به یکدیگر در مورد انتخاب همسر شد و ادامه داد: رأی مثبت پدر واجب است اما از سویی دیگر پدر هم باید رضایت فرزند مخصوصاً دختر را در انتخاب همسر جلب کند.
در ابتدای این دیدار سید عباس جوهری مشاور استاندار و مدیر سازمان جوانان استان قم گزارشی از مهم ترین فعالیتها و کارکردهای این سازمان در حوزههای ازدواج، اوقات فراغت، مشارکت اجتماعی جوانان و نحوه فعالیتهای تشکلهای غیردولتی ارائه کرد.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده آیتالله سیستانی با تأکید بر لزوم پرهیز از اختلافات گفت: اگر چه اختلاف نظر یک امر طبیعی است و باعث رشد جامعه میشود اما این اختلاف نظر نباید باعث اختلاف در اصول و مبانی نظام شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید جواد شهرستانی قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار مدیر سازمان جوانان استان قم به مسائل اخیر جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: باید همه قدر این نظام مقدس جمهوری اسلامی را بدانیم، باید بدانیم در طول 14 قرن گذشته چنین نظامی با رهبری یک فقیه نداشتهایم.
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