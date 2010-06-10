بانک اطلاعاتی دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد غرب استان تهران راه اندازی شد

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: مقدمات عضویت دانشجویان فارغ التحصیل این کمیته در کانون فارغ التحصیلان کشور انجام شده است و در این راستا تاکنون 250 نفر شناسایی و معرفی شده اند.



وی ادامه داد: حمایتهای مادی و معنوی کمیته امداد در رشد و شکوفایی دانشجویان تحت پوشش نقش سازنده ای داشته به گونه ای که تا کنون 68 دانشجوی نخبه شناسایی شده اند ضمن اینکه کمیته امداد غرب استان تهران با شناسایی این افراد درصد جذب و بهره مندی از استعدادها و ظرفیت و ارتقای کیفی خدمات دهی خود نیز است.

این مسئول عنوان کرد: اکنون به منظور ارائه خدمات آموزشی بهتر به دانش آموزان، اعزام رابطینی از سوی این کمیته برای مدارس و مراکز آموزش عالی به منظور آگاهی از مشکلات موجود در این زمینه پیش بینی شده است.



وی از اهدای 75 دستگاه رایانه به دانشجویان و همچنین پرداخت کمک هزینه ازدواج خبر داد و این امر را از عوامل موثر در کاهش مشکلات مددجویان کمیته امداد دانست.

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) غرب استان تهران نیز گفت: مددجویان این منطقه از آموزش رایگان فنی و حرفه ای بهره مند می شوند.



علی اصغر شیری افزود: در این راستا تفاهمنامه همکاری با مدیران اداره کل فنی و حرفه ای غرب استان تهران و کمیته امداد برای برگزاری دوره های آموزشی رایگان منعقد شده است.

وی ادامه داد: در این تفاهمنامه، کمیته امداد مجاز به بهره گیری از امکانات فنی و حرفه ای و تخصیص 10 درصد سهمیه از امکانات آموزشی مراکز مجهز فنی و حرفه ای شده است.

این مسئول بیان کرد: انجام آزمون رایگان، ارائه تاییدیه مهارت عملی جهت مددجویان کم سواد و امکان استفاده رایگان از تیم سیار آموزش فنی و حرفه ای در مکانهای مورد نظر کمیته امداد از دیگر موارد پیش بینی شده در این تفاهمنامه است.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص لیست آموزشگاههای دولتی و خصوصی مورد تایید فنی و حرفه ای همراه با نوع رشته های آموزشی و زمان برگزاری دوره ها جهت اطلاع مددجویان تحت حمایت به شاخه های تابعه ارسال شده است.

این مسئول عنوان کرد: با رایزنی های به عمل آمده، امکان بهره مندی رایگان از امکانات آموزشی تعدادی از آموزشگاههای خصوصی نیز فراهم شده است ضمن اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) غرب استان تهران بیش از 82 هزار خانواده مددجو را از طریق 13شعبه فعال دراین منطقه تحت حمایت دارد.

شیری همچنین گفت: طرح راهنمایی شغلی مددجویان کمیته امداد استان اجرا می شود. این طرح با هدف هدایت مددجویان به سمت اشتغال مفید و پایدار، تعیین توان اجرایی آنها، اطلاع از بازار کار و شناخت کافی از مشاغل اجرا می شود.

وی ادامه داد: به این ترتیب، با شناسایی و بهره گیری از امکانات محل سکونت مددجویان زمینه مناسب جهت حرفه آموزی و اشتغال آنان فراهم می شود.

وی افزود: با اجرای این طرح، از عدم تمرکز بر روی یک شغل جلوگیری و تنوع در طرحهای اشتغال و خود کفایی برای مددجویان ایجاد می شود و مددجو متناسب با استعداد و توان خود و امکانات منطقه سکونت خود برای ایجاد شغل پایدار و گسترش آن اقدام می کند.

شیری خاطرنشان کرد: در این راستا کمیته امداد نظارت مستمر در حسن اجرای طرحهای خود کفایی به منظور حصول اطمینان از موفقیت در ایجاد شغل و کیفیت تولیدات خانواده کمیته امداد دارد.