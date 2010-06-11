افزایش بدهی دولت و مطالبات بانکها / رشد 22 درصدی حجم نقدینگی

آمار مقایسه‌ای از چکهای برگشتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجم چکهای برگشتی سال 84 معادل 88 هزارو 73 میلیارد ریال بوده که 4.2 درصد مبلغ چکهای مبادله شده را تشکیل می دهد، این رقم در سال 85 به 109 هزارو 263 میلیارد ریال رسیده که 3.6 درصد مبلغ چکهای مبادله شده را به خود اختصاص داده است.

در عین حال، در سال 86 حجم چکهای برگشتی به 147 هزارو 680 میلیارد ریال‏، در سال 87 به 209 هزارو 422 میلیارد ریال و در سال 88 به 215 هزارو 467 میلیارد ریال رسیده که به ترتیب 3.6‏، 4.5 و4.7 درصد مبلغ چکهای برگشتی به مبادله شده را تشکیل می دهد.

بدهی دولت

همچنین میزان بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و بانکها در سال 87 معادل 291 هزار و 539 میلیارد ریال بوده که به نظر می رسد به 305 هزارو 347 میلیارد ریال در سال 88 افزایش یافته باشد.

بر این اساس، بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و بانکها در سال 84 معادل 235 هزارو 608 میلیارد ریال،‏ در سال 85، 256 هزارو 220 میلیارد ریال و در سال 86 حدود 280 هزارو 637 میلیارد ریال بوده است، به عبارت دیگر طی سالهای 84 تا 88 بدهی دولت به بانکها همواره روند صعودی را طی کرده است.

در مجموع بدهی های دولت و شرکتهای دولتی به نظام بانکی کشور طی سالهای اخیر نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش همراه بوده است.

مطالبات سیستم بانکی

مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیردولتی نیز طی این سالها همواره روند صعودی را طی کرده به نحوی که این رقم از 1.100.923 میلیارد ریال به 2.451.347 میلیارد ریال در پایان سال گذشته رسید.

بر این اساس رقم مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیردولتی در سال 85 معادل 1.482.421 میلیارد ریال ، در سال 86 معادل 1.944.362 میلیارد ریال و در سال 87 معادل 2.158.090 میلیارد ریال بوده است.

حجم نقدینگی

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که حجم نقدینگی از 1.901.366 میلیارد ریال با رشد 15.9 درصد در سال 87 به 2.319.831 میلیارد ریال با رشد 22 درصدی در پایان سال 88 افزایش یافته باشد.

این در حالی است که حجم نقدینگی در سال 84 حدود 921.019 میلیاردریال با رشد 34.3 درصد، در سال 86 به 1.284.199 میلیارد ریال با رشد 39.4درصد و در سال 86 به 1.640.293 میلیارد ریال با رشد 27.7 درصد بوده است.

بانک مرکزی در سال 86 و 87 با اجرای سیاستهای انقباضی توانست رشد نقدینگی را مهار کرده و از 27.7 درصد سال 86 به 15.9 درصد در سال 87 برساند. اما این روند با اتخاذ سیاستهای انبساطی روند افزایشی و رشد به خود گرفت که به نظر می رسد‏ رشد نقدینگی افزایش دوباره داشته باشد.

حجم پول

حجم پول نیز از 525 هزارو 483 میلیارد ریال در سال 87 به 540 هزارو 280 میلیارد ریال در سال 88 افزایش یافته‏ در عین حال حجم پول در سال 84 معادل 317 هزارو 919 میلیارد ریال، سال 85 حدود 414 هزارو 545 میلیارد ریال و در سال 86 معادل 535 هزارو 707 میلیارد ریال بوده است.

برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد که پایه پولی کشور نیز با رشد 19/8 درصد در سال گذشته به 647 هزارو 922 میلیارد ریال رسیده باشد.