بسیاری از مدارس کشور روی گسل واقع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، خدامراد ممبنی ظهر پنج شنبه در همایش ستاد اجرایی فنی فضاهای آموزشی مازندران اظهار داشت: فضاها به عنوان عنصر تربیتی مطرح هستند بنابراین باید دارای ویژگی های خاص باشند.

وی با بیان اینکه سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور بر معماری فضا تاکید دارد تصریح کرد: کارشناسان این اداره به نشاط و شادابی را در طراحی فضا مدنظر قرار می دهند.

ممبنی افزود: دانش آموز باید از فضا تاثیر مثبت بپذیرد در صورتی که برخی فضاها آثار نامطلوب روانی نیز دارند.

وی یادآور شد: امروز فضاها دیگر مانند گذشته پادگانی نیستند و به سایر مسائل مرتبط نیز توجه می شود.

مشاور رئیس نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور اظهار داشت: آمارهای آموزش و پرورش سالم ترین آمار هستند و اگر نقد و انتقادی در این زمینه وجود دارد نباید رسانه ای شود بلکه باید در نشست های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ساختار برنامه ریزی باید درست باشد گفت: معضلی که از سال 82 در آموزش و پرورش به وجود آمده نابسامانی در بخش برنامه ریزی است.

ممبنی با اشاره به اینکه در 19 سال گذشته از 298 هزار واحد سازمانی 130 واحد منحل شده اند تصریح کرد: در مازندران نیز از 13 هزار و 598 واحد سازمانی ، شش هزار و 391 واحد منحل شدند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران گفت: این استان دارای شش هزار و 411 کلاس تخریبی است که تاکنون هزار و 507 کلاس بازسازی و مقاوم سازی شدند.

علی نبییان تصریح کرد: مازندران دارای حدود سه هزار و 800 واحد آموزشی است که برخی فضاها نیاز به بازنگری و ارزیابی دارند.

وی بیان داشت: کلیه فضاهای آموزشی تا پایان مردادماه سال جاری مهلت دارند شناسنامه فضای آموزشی مورد نظر را به ستاد ستاد اجرایی فنی فضاهای آموزشی کشور ارسال کنند.