300 فارغ التحصیل دانشگاهی در اردبیل طرح کارورزی می گذرانند

صفر توحیدی روز پنج شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با این بسترسازی و فراگیری آموزش ها و مهارتها، فارغ التحصیلان دانشگاهی جذب بازار کار می شوند.

وی با یاد آوری اینکه امسال مصمم هستیم در حوزه کمیته امداد بیش از 2 هزار و 500 شغل ایجاد کنیم گفت: اکثر این اشتغال ها از طریق پرداخت تسهیلات به صورت قرض الحسنه خواهد بود.

وی ادامه داد : با هماهنگی واحداهای کاریابی و کارخانجات در سال جاری 500 خانوار تحت پوشش کمیته امداد که جویایی اشتغال هستند سرکار خواهند رفت.

وی یکی از الویت برنامه های امسال کمیته امداد را توسعه مشاغل کوچک عنوان کرد و گفت : از جمله این مشاغل کشت گیاهان دارویی و پرورش بوقلمون است که هم اکنون در شهرهای نیر و نمین اجرایی می شود.

وی گفت : تاکنون یک هزار و 300 خانوار تحت پوشش این نهاد از وام قالی بافی برخوردار شده اند و امسال نیز تسهیلات مناسبی برای چنین مشاغلی در نظر گرفته شده است .

توحیدی همچنین از اجرای طرح تعاونی فراگیر خبر داد و اضافه کرد: این تعاونی ها برای اولین بار در سطح کشور راه اندازی خواهد شد .

وی خاطر نشان کرد : این تعاونی ها که از اول تابستان در مناطق شهری و روستایی استان اردبیل افتتاح خواهد شد سعی دارد با بسترسازی اشتغال پایدار ، تامین نیازمندیهای اساسی را محیا کنند.

وی در پایان گفت : اعضای این تعاونی در مرحله اول کلیه مدد جویان تحت پوشش این اداره خواهند بود و با توافق به عمل آمده با تعاونی ها، سرمایه گذاری و تزریق اعتبارات با هدف ایجاد اشتغال تا آخر خرداد ماه محقق خواهد شد.