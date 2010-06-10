دو میلیون تومان بودجه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جلیل توکل افشاری، ظهر پنج شنبه در حاشیه همایش یک روزه آشنایی مدیران شبکه های بهداشتی و درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اصول پژوهش، در جمع خبرنگاران افزود: این بودجه باید برای سمینارهای علمی، هزینه تجهیزات، اعزام اساتید به جلسات علمی و آموزشی خارج از کشور نیز صرف شود.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص بودجه پژوهش سال 88 نیز، اظهار داشت: بودجه ای که دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 88 درزمینه طرح های پژوهش هزینه کرده حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان در قالب 895 طرح پژوهش بوده است.

وی کمیت تعداد طرح های پژوهش و بودجه صرف شده آن را خوب ارزیابی کرد وافزود: هنوز طرح های پژوهشی در مراحل مختلف تحقیقاتی خود به سر می برند وبرای کسب نتایج نیازمند زمان هستند.

توکل افشاری با اشاره به این همایش تصریح کرد: بحث همایش امروز موضوع پژوهش در نقشه نظام سلامت است که در آن دو نکته سلامت محوری و نگاه بومی مد نظر قرار گرفته شده است.

رئیس پژوهشکده بوعلی مشهد خاطر نشان کرد: در بررسی این نقشه از افرادی که در حوزه سلامت نقش دارند کمک گرفتیم.

وی با بیان اینکه استان خراسان رضوی دارای شبکه های بهداشتی متعددی است، تاکید کرد: مدیران شبکه ها میتوانند نقش تاثیر گذاری درسلامت جامعه داشته باشند لذا از آنها دعوت کردیم تا راجع به اصول محلی نقشه و جایگاه آن درنظام سلامت صحبت کنیم.

توکل افشاری ضمن بیان اینکه باید در دانشگاه ها به پژوهش های کاربردی و بنیادی توجه شود اظهار امیدواری کرد، در برنامه آینده با ارتباط مستقیم با مدیران شبکه ها، ساختار راه پژوهش را در چارچوب کاری میدان ببینیم و براساس اولویت های کاری خود، سرمایه و بودجه های لازم رابه سمت شبکه های بهداشتی سوق دهیم.

وی افزود: علاوه بر این درکنار تشکیل این ساختار، کارگاه هایی نیز با اصول و الفبای علمی برگزار کرد و گام کوچکی را در نقطه سلامت و بودجه های پژوهشی برداریم.

معاون پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: از این پس هر سه ماه یکبار جلساتی تشکیل داده و با تعویض اختیار درزمینه طرح های تحقیقاتی و بودجه پژوهش به مدیران شبکه های تحت نظارت آنها ، عملکرد شان را موردبررسی قرار می دهیم.

توکل افشاری پیشنهاد کرد: در ارزیابی عملکرد و کلی شبکه های بهداشتی، معیارهای پژوهش را نیز دخیل بدانیم.

