هزار و 168 میلیارد ریال از معوقات سال گذشته وصول شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عقیل وکیلی ظهر پنج شنبه در مراسم هفتاد و هفتمین سالگرد تأسیس بانک کشاورزی از این بانک به عنوان پویاترین بانک کشور عنوان کرد و افزود: راز ماندگاری بانک کشاورزی در گرو پویایی و نوآوری آن بوده است و هم اکنون نیز پویاتر از گذشته در اختیار توسعه کشور به خصوص بخش کشاورزی می باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از یک هزار و 900 شعبه از این بانک در سطح کشور مستقر است، ادامه داد: بانک کشاورزی به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش کشاورزی، با کمترین امکانات توانسته است بیشترین خدمات را در این بخش به مردم ارائه دهد.

وکیلی افزود: علی رغم اینکه بازدهی و سوددهی در بخش کشاورزی از ریسک بالایی برخوردار است، اما به دلیل خدمت به قشر زحمت کش کشور، هیچگاه در طول این مدت خستگی های ناشی از کار باعث عدول از این مهم نشده است.

مدیر شعب بانک کشاورزی در استان زنجان به افتتاح اولین شعبه بانک کشاورزی در زنجان اشاره کرد و گفت: اولین شعبه بانک کشاورزی در زنجان تقریبا هفت سال بعد از ایجاد این بانک در کشور یعنی سال 1319 آغاز به کار کرد

وکیلی افزود: همچنین در سالهای 44 و 57 نیز به ترتیب شاهد شروع به کار شعب دیگری در شهرستان های ابهر و خرمدره بودیم.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر 32 شعبه بانک کشاورزی در سطح استان زنجان مستقر است، تصریح کرد: از این تعداد، 11 شعبه در زنجان، 6 شعبه در ابهر، پنج شعبه در خدابنده، چهار شعبه در طارم، سه شعبه در ماهنشان، دو شعبه در ایجرود و یک شعبه نیز در خرمدره به مردم استان در حوزه بانکداری خدمات ارائه می کنند.

مدیر شعب بانک کشاورزی در استان زنجان با تأکید براینکه علی رغم خشکسالیهای سال گذشته، توانستیم نسبت به جمع آوری 102 درصد از منابع مالی اهتمام بورزیم افزود: بانک کشاورزی استان زنجان به لحاظ عملکرد مثبت خود توانست رتبه پنجم را در بین بانک های کشاورزی سراسر کشور به خود اختصاص دهد.

وکیلی لزوم توجه به صندوق بیمه کشاورزان را خواستار شد و افزود: این صندوق هم اکنون در سطح استان زنجان، 54 محصول کشاورزی را تحت پوشش خود قرار داده است.