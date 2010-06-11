حجت الاسلام محمد نقدی رئیس مرکز ترجمه قرآن به زبانهای خارجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترجمه قرآن به زبان چینی در دست انتشار است و تا چند روز آینده پس از انعقاد قرارداد، از سوی ناشری در پکن منتشر می شود.

ترجمه قرآن به زبان چینی پس از 10 سال

وی افزود: ترجمه قرآن به زبان چینی نزدیک به 10 سال به طول انجامیده تا نتیجه متقنی حاصل شود. "یحیی یون سونگ" از اساتید دانشگاه ملی پکن است که سرویراستار این کار بوده و اصل ترجمه از سوی "سلیمان وی جی سو" از دانش آموختگان دانشگاه بین المللی مشهد ایران بوده، در دانشگاه تهران ادبیات فارسی را در مقطع کارشناسی ارشد به اتمام رسانده، به زبان فارسی، عربی تسلط داشته و زبان چینی زبان مادری وی است.

رئیس مرکز ترجمه قرآن همچنین در رابطه با مترجم زبان چینی قرآن گفت: سلیمان وی جی سو همچنین حدود 13 – 14 سال در تهران اقامت داشته و آشنایی کاملی با منابع تفسیری دارد.

حجت الاسلام محمد نقدی در رابطه با ترجمه قرآن به زبان ژاپنی نیز اظهار داشت: مترجم قرآن به زبان ژاپنی "سا وا دا" برای شرکت در مراسم سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده و قرار است در جلسه ای روند پیشرفت کار ویرایش ترجمه قرآن به زبان ژاپنی بررسی شود.

ترجمه قرآن به زبان آلمانی

وی یادآورشد: برای ترجمه قرآن به زبان آلمانی و دانمارکی تنها گروهی تشکیل و نتیجه اولیه آزمایش شده است اما هنوز این امر برای ما روشن نشده که نتیجه از کیفیت کامل برخوردار است. ترجمه همه متون به ویژه قرآن کار سهل و آسانی نیست از این رو باید با با احتیاط کامل پیش رفت.

قرآن به زبان پشتو در آستانه انتشار

حجت الاسلام محمد نقدی از طی شدن مراحل پایانی ترجمه قرآن به زبان پشتو خبر داد و گفت: ترجمه قرآن به زبان اردو درحال چاپ است چرا که ما با استفاده از ترجمه های اهل سنت و شیعه این ترجمه را منتشر کردیم تا رهنمود سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی را نیز تحقق بخشیده باشیم و انتظار می رود این ترجمه امسال منتشر شود.

سازمان اوقاف و امور خیریه برای سامان دادن به امر مهم و ارزشمند ترجمه و انتشار مقدس‌ترین میراث مسلمانان در میان سایر ملل، در کنار سایر فعالیتهای قرآنی خود، "مرکز ترجمه‌ قرآن مجید به زبانهای خارجی" را در سال 1373 تأسیس کرد.

هدف نهایی این مرکز، ارائه‌ ترجمه‌ گویا،‌ روان و به دور از تحریف قرآن مجید، به زبانهای زنده دنیا برای میلیونها انسان مشتاقی است که می خواهند به زبان خود حقایق و معارف اسلا‌می را به‌طور مستقیم از کانون وحی درک کنند، به‌گونه‌ای که مناقشات فرقه‌ای و مذهبی در آن راه نیابد و ترجمه‌ای خالی از هرگونه تعصب و شائبه‌ مذهبی باشد.

این مرکز تا کنون ترجمه و تفسیر قرآن را به زبانهای انگلیسی، فرانسه، ترکی استانبولی و اسپانیایی منتشر کرده است.